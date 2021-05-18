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Туризм
https://ria.ru/20210518/egipet-1732792856.html
В Египте рассказали, когда ожидают восстановления турпотока из России
В Египте рассказали, когда ожидают восстановления турпотока из России - РИА Новости, 18.05.2021
В Египте рассказали, когда ожидают восстановления турпотока из России
Российский турпоток на курорты Египта скорее всего будет возвращаться постепенно, и существенно вырастет к осени, а к концу 2021 имеет все шансы восстановиться, РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:52
2021-05-18T13:52
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
туризм
красное море
южный синай (мухафаза)
новости - туризм
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский турпоток на курорты Египта скорее всего будет возвращаться постепенно, и существенно вырастет к осени, а к концу 2021 имеет все шансы восстановиться, сообщает "Турпром".Атеф Абдель Латиф, член Ассоциации туристических инвесторов в южном туризме, заявил местным СМИ, что все отели на Южном Синае и Красном море завершили подготовку к приему россиян. При этом он рассчитывает, что в ближайшем будущем курорты Египта станут зоной, свободной от коронавируса, как в связи с массовой вакцинацией всех работников, так и благодаря природным условиям, которые распространению вируса не способствуют.Эксперт предполагает, что восстановление туризма из России в Египет будет постепенным. В ближайшие месяцы, а именно июнь, июль, август и сентябрь рекордов можно не ожидать, но число гостей из нашей страны значительно вырастет в середине октября 2021 года, и окончательно восстановится в течение последних трех месяцев года. По словам Атефа Абделя Латифа, число российских путешественников, которые приедут в Шарм-эш-Шейх и Хургаду в текущем году, превысит полмиллиона.По мнению Атефа Бакра Аджлана, члена Генеральной ассамблеи Палаты туристических компаний и бывшего члена министерского комитета по отслеживанию возобновления российского туризма, турпоток составит примерно 300-500 тысяч человек. При этом эксперт подчеркивает, что наиболее эффективным методом привлечь гостей – а именно крайне низкой стоимостью – пользоваться не стоит, египетский турпродукт необходимо продавать "по справедливой цене". По крайней мере, пока министерство туризма не снимет ограничения на вместимость с отелей.
https://ria.ru/20210517/egipet-1732693968.html
красное море
южный синай (мухафаза)
хургада
шарм-эш-шейх
египет
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, красное море, южный синай (мухафаза), новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, египет

В Египте рассказали, когда ожидают восстановления турпотока из России

13:52 18.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские туристы во время экскурсии в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
Российские туристы во время экскурсии в египетском городе Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский турпоток на курорты Египта скорее всего будет возвращаться постепенно, и существенно вырастет к осени, а к концу 2021 имеет все шансы восстановиться, сообщает "Турпром".
Атеф Абдель Латиф, член Ассоциации туристических инвесторов в южном туризме, заявил местным СМИ, что все отели на Южном Синае и Красном море завершили подготовку к приему россиян. При этом он рассчитывает, что в ближайшем будущем курорты Египта станут зоной, свободной от коронавируса, как в связи с массовой вакцинацией всех работников, так и благодаря природным условиям, которые распространению вируса не способствуют.
Эксперт предполагает, что восстановление туризма из России в Египет будет постепенным. В ближайшие месяцы, а именно июнь, июль, август и сентябрь рекордов можно не ожидать, но число гостей из нашей страны значительно вырастет в середине октября 2021 года, и окончательно восстановится в течение последних трех месяцев года.
По словам Атефа Абделя Латифа, число российских путешественников, которые приедут в Шарм-эш-Шейх и Хургаду в текущем году, превысит полмиллиона.
По мнению Атефа Бакра Аджлана, члена Генеральной ассамблеи Палаты туристических компаний и бывшего члена министерского комитета по отслеживанию возобновления российского туризма, турпоток составит примерно 300-500 тысяч человек. При этом эксперт подчеркивает, что наиболее эффективным методом привлечь гостей – а именно крайне низкой стоимостью – пользоваться не стоит, египетский турпродукт необходимо продавать "по справедливой цене". По крайней мере, пока министерство туризма не снимет ограничения на вместимость с отелей.
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Туризмкуда можно лететьотдых на мореКоронавирус COVID-19куда поехатьТуризмКрасное мореЮжный Синай (мухафаза)Новости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхЕгипет
 
 
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