https://ria.ru/20210518/dvizhenie-1732787858.html

Бочкарев: реверсивное движение поездов на Комсомольской запустят летом

Бочкарев: реверсивное движение поездов на Комсомольской запустят летом - РИА Новости, 18.05.2021

Бочкарев: реверсивное движение поездов на Комсомольской запустят летом

В Москве завершается первый этап реконструкции железнодорожного участка Каланчевская – Курская, летом на нем запустят реверсивное движение поездов по... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:53

2021-05-18T12:53

2021-05-18T12:53

московские центральные диаметры (мцд)

городское хозяйство москвы

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Москве завершается первый этап реконструкции железнодорожного участка Каланчевская – Курская, летом на нем запустят реверсивное движение поездов по единственному пути, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Как уточнил Бочкарев, летом здесь начнутся работы второго этапа, во время которого по новому пути будет организовано реверсивное движение поездов, а существующие пути будут реконструированы.Реверсивное движение по единственному пути предполагается организовать на год. После завершения работ движение будет осуществляться по четырем путям, благодаря чему пропускная способность участка увеличится в два раза, а также будет обеспечена возможность запуска маршрута МЦД-4.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.

https://ria.ru/20210514/stroitelstvo-1732287459.html

москва

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московские центральные диаметры (мцд), городское хозяйство москвы, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва