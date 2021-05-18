Бочкарев: реверсивное движение поездов на Комсомольской запустят летом
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Москве завершается первый этап реконструкции железнодорожного участка Каланчевская – Курская, летом на нем запустят реверсивное движение поездов по единственному пути, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Уже в этом месяце мы планируем завершить первый этап реконструкции участка железной дороги Каланчевская – Курская, который включает строительство однопутного железнодорожного путепровода на Комсомольской площади, возведение подпорных стен вдоль четвертого главного пути, укладку нового четвертого пути и обновление автомобильного путепровода на улице Казакова", - рассказал он.
Как уточнил Бочкарев, летом здесь начнутся работы второго этапа, во время которого по новому пути будет организовано реверсивное движение поездов, а существующие пути будут реконструированы.
Реверсивное движение по единственному пути предполагается организовать на год. После завершения работ движение будет осуществляться по четырем путям, благодаря чему пропускная способность участка увеличится в два раза, а также будет обеспечена возможность запуска маршрута МЦД-4.
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.