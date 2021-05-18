Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/dvizhenie-1732787858.html
Бочкарев: реверсивное движение поездов на Комсомольской запустят летом
Бочкарев: реверсивное движение поездов на Комсомольской запустят летом - РИА Новости, 18.05.2021
Бочкарев: реверсивное движение поездов на Комсомольской запустят летом
В Москве завершается первый этап реконструкции железнодорожного участка Каланчевская – Курская, летом на нем запустят реверсивное движение поездов по... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:53
2021-05-18T12:53
московские центральные диаметры (мцд)
городское хозяйство москвы
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229166_0:74:2600:1537_1920x0_80_0_0_cc6a3cbd63950578bb62962621fcaced.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Москве завершается первый этап реконструкции железнодорожного участка Каланчевская – Курская, летом на нем запустят реверсивное движение поездов по единственному пути, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Как уточнил Бочкарев, летом здесь начнутся работы второго этапа, во время которого по новому пути будет организовано реверсивное движение поездов, а существующие пути будут реконструированы.Реверсивное движение по единственному пути предполагается организовать на год. После завершения работ движение будет осуществляться по четырем путям, благодаря чему пропускная способность участка увеличится в два раза, а также будет обеспечена возможность запуска маршрута МЦД-4.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
https://ria.ru/20210514/stroitelstvo-1732287459.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229166_0:0:2600:1950_1920x0_80_0_0_6a29fbec17ba249179d920d55b95771e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московские центральные диаметры (мцд), городское хозяйство москвы, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва

Бочкарев: реверсивное движение поездов на Комсомольской запустят летом

12:53 18.05.2021
 
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Москве завершается первый этап реконструкции железнодорожного участка Каланчевская – Курская, летом на нем запустят реверсивное движение поездов по единственному пути, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Уже в этом месяце мы планируем завершить первый этап реконструкции участка железной дороги Каланчевская – Курская, который включает строительство однопутного железнодорожного путепровода на Комсомольской площади, возведение подпорных стен вдоль четвертого главного пути, укладку нового четвертого пути и обновление автомобильного путепровода на улице Казакова", - рассказал он.
Как уточнил Бочкарев, летом здесь начнутся работы второго этапа, во время которого по новому пути будет организовано реверсивное движение поездов, а существующие пути будут реконструированы.
Реверсивное движение по единственному пути предполагается организовать на год. После завершения работ движение будет осуществляться по четырем путям, благодаря чему пропускная способность участка увеличится в два раза, а также будет обеспечена возможность запуска маршрута МЦД-4.
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
Строительство станции метро Марьина Роща БКЛ - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 12:44
Бочкарев рассказал о строительстве станции "Марьина Роща" БКЛ
 
Московские центральные диаметры (МЦД)Городское хозяйство МосквыСтройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния