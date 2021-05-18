https://ria.ru/20210518/dtp-1732733092.html

В Красноярском крае завели дело после ДТП с пятью погибшими

В Красноярском крае завели дело после ДТП с пятью погибшими - РИА Новости, 18.05.2021

В Красноярском крае завели дело после ДТП с пятью погибшими

Полиция по факту дорожной аварии на участке федеральной трассы "Сибирь" в Красноярском крае, где погибли пять человек, возбудила уголовное дело о нарушении... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T05:43

2021-05-18T05:43

2021-05-18T07:27

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красноярский край

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дтп

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Полиция по факту дорожной аварии на участке федеральной трассы "Сибирь" в Красноярском крае, где погибли пять человек, возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сообщает ГУ МВД региона.Ранее в МВД сообщили, что утром во вторник водитель Honda Civic Ferio выехал на встречную полосу и столкнулся с шедшим навстречу автомобилем ГАЗ 2747. В результате погибли водитель и четыре пассажира иномарки. На место выехал начальник краевого главка ГИБДД. Экипажи ДПС организовали реверсивное движение по одной полосе."Главным следственным управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа краевого Главка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз – судебно-медицинской, трассологической и автотехнической.

https://ria.ru/20210516/dtp-1732560418.html

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россия, красноярский край, красноярск, дтп, происшествия