https://ria.ru/20210518/donbass-1732875622.html

Киев отказывается от выплат пенсионерам в Донбассе, заявили в ЛНР

Киев отказывается от выплат пенсионерам в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 18.05.2021

Киев отказывается от выплат пенсионерам в Донбассе, заявили в ЛНР

Украинские власти отказываются от выплат маломобильным пенсионерам, проживающим на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик, которые не... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T22:45

2021-05-18T22:45

2021-05-18T22:45

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Украинские власти отказываются от выплат маломобильным пенсионерам, проживающим на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик, которые не могут выехать на подконтрольную Киеву территорию, сообщила журналистам пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.Ранее во вторник прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу. После заседания экономической подгруппы в ЛНР заявляли, что Киев пытается не допустить обсуждение ряда вопросов повестки. В апреле уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что задолженность по выплатам пенсий временно перемещенным лицам и жителям неподконтрольной Киеву территории Донбасса составляет почти 394 миллиона долларов.В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, не подконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая - и зарплаты бюджетникам.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210518/donbass-1732811710.html

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донецкая народная республика

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луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, оон, украина, в мире