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Киев отказывается от выплат пенсионерам в Донбассе, заявили в ЛНР
Киев отказывается от выплат пенсионерам в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 18.05.2021
Киев отказывается от выплат пенсионерам в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинские власти отказываются от выплат маломобильным пенсионерам, проживающим на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик, которые не... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T22:45
2021-05-18T22:45
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Украинские власти отказываются от выплат маломобильным пенсионерам, проживающим на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик, которые не могут выехать на подконтрольную Киеву территорию, сообщила журналистам пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.Ранее во вторник прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу. После заседания экономической подгруппы в ЛНР заявляли, что Киев пытается не допустить обсуждение ряда вопросов повестки. В апреле уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что задолженность по выплатам пенсий временно перемещенным лицам и жителям неподконтрольной Киеву территории Донбасса составляет почти 394 миллиона долларов.В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, не подконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая - и зарплаты бюджетникам.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, оон, украина, в мире

Киев отказывается от выплат пенсионерам в Донбассе, заявили в ЛНР

22:45 18.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМестная жительница из села Васильевка Донецкой области показывает повреждение в своем доме, пострадавшем в результате обстрела
Местная жительница из села Васильевка Донецкой области показывает повреждение в своем доме, пострадавшем в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Украинские власти отказываются от выплат маломобильным пенсионерам, проживающим на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик, которые не могут выехать на подконтрольную Киеву территорию, сообщила журналистам пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.
Ранее во вторник прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу. После заседания экономической подгруппы в ЛНР заявляли, что Киев пытается не допустить обсуждение ряда вопросов повестки. В апреле уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что задолженность по выплатам пенсий временно перемещенным лицам и жителям неподконтрольной Киеву территории Донбасса составляет почти 394 миллиона долларов.

"Обсуждались (в ходе видеоконференции экономической подгруппы) вопросы возобновления выплаты украинских пенсий на территориях республик Донбасса, в первую очередь маломобильным гражданам. Однако украинская сторона заявила категорическую позицию: выплаты возможны только в одном случае: все маломобильные пенсионеры для получения пенсий должны приехать на подконтрольную Киеву территорию, что невозможно чисто технически – они маломобильны, и их более 120 тысяч", - сообщила Ковшарь.

В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, не подконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая - и зарплаты бюджетникам.
Донецк - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
Вчера, 14:51
Киев предложил исключить Донецк и Луганск из переговоров, заявили в ДНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
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