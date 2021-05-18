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Украинские силовики стали чаще применять минометы, заявили в ДНР
Украинские силовики стали чаще применять минометы, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.05.2021
Украинские силовики стали чаще применять минометы, заявили в ДНР
Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:43
2021-05-18T19:43
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики в последние три недели стали чаще применять минометы и артиллерию при обстрелах ДНР.В ведомстве пояснили, что с 28 апреля по 18 мая было зафиксировано 48 фактов применения украинскими силовиками артиллерии калибром 122 миллиметра и минометов калибром 82 и 120 миллиметров. Всего за указанный период было выпущено 433 мины и снаряда.Он также привел слова представителя республики в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексея Никонорова, заявившего, что ситуация на линии соприкосновения продолжает усугубляться.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210518/donbass-1732811710.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

Украинские силовики стали чаще применять минометы, заявили в ДНР

19:43 18.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖитель Петровского района Донецка показывает последствия обстрела
Житель Петровского района Донецка показывает последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики в последние три недели стали чаще применять минометы и артиллерию при обстрелах ДНР.
В ведомстве пояснили, что с 28 апреля по 18 мая было зафиксировано 48 фактов применения украинскими силовиками артиллерии калибром 122 миллиметра и минометов калибром 82 и 120 миллиметров. Всего за указанный период было выпущено 433 мины и снаряда.

"Согласно данным представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, в период с 27 апреля по 18 мая зафиксировано 91 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины... Существенно возросла плотность и количество применения запрещенных минскими соглашениями вооружений", - сказал представитель ведомства.

Он также привел слова представителя республики в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексея Никонорова, заявившего, что ситуация на линии соприкосновения продолжает усугубляться.
Донецк - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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