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Украинские силовики стали чаще применять минометы, заявили в ДНР
Украинские силовики стали чаще применять минометы, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.05.2021
Украинские силовики стали чаще применять минометы, заявили в ДНР
Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:43
2021-05-18T19:43
2021-05-18T19:43
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики в последние три недели стали чаще применять минометы и артиллерию при обстрелах ДНР.В ведомстве пояснили, что с 28 апреля по 18 мая было зафиксировано 48 фактов применения украинскими силовиками артиллерии калибром 122 миллиметра и минометов калибром 82 и 120 миллиметров. Всего за указанный период было выпущено 433 мины и снаряда.Он также привел слова представителя республики в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексея Никонорова, заявившего, что ситуация на линии соприкосновения продолжает усугубляться.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210518/donbass-1732811710.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире