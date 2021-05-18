https://ria.ru/20210518/devushka-1732788646.html

В Подмосковье в подъезде нашли тело девушки

В Подмосковье в подъезде нашли тело девушки

Подмосковные следователи разбираются в гибели 18-летней девушки, тело которой с ссадинами нашли на лестничной площадке в доме в подмосковном Жуковском,... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:56

2021-05-18T12:56

2021-05-18T12:56

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

жуковский

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подмосковные следователи разбираются в гибели 18-летней девушки, тело которой с ссадинами нашли на лестничной площадке в доме в подмосковном Жуковском, рассказала журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 17 мая на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Гагарина было обнаружено тело 18-летней местной жительницы с ссадинами на лице и теле."По данному факту следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка", - сказала она.Врадий добавила, что сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия, в рамках дела назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20210513/rebenok-1732094574.html

россия

московская область (подмосковье)

жуковский

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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), жуковский, происшествия