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В Подмосковье в подъезде нашли тело девушки
В Подмосковье в подъезде нашли тело девушки
Подмосковные следователи разбираются в гибели 18-летней девушки, тело которой с ссадинами нашли на лестничной площадке в доме в подмосковном Жуковском,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:56
2021-05-18T12:56
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
жуковский
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подмосковные следователи разбираются в гибели 18-летней девушки, тело которой с ссадинами нашли на лестничной площадке в доме в подмосковном Жуковском, рассказала журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 17 мая на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Гагарина было обнаружено тело 18-летней местной жительницы с ссадинами на лице и теле."По данному факту следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка", - сказала она.Врадий добавила, что сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия, в рамках дела назначена судебно-медицинская экспертиза.
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россия
московская область (подмосковье)
жуковский
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), жуковский, происшествия

В Подмосковье в подъезде нашли тело девушки

12:56 18.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подмосковные следователи разбираются в гибели 18-летней девушки, тело которой с ссадинами нашли на лестничной площадке в доме в подмосковном Жуковском, рассказала журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По ее словам, 17 мая на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Гагарина было обнаружено тело 18-летней местной жительницы с ссадинами на лице и теле.
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"По данному факту следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка", - сказала она.
Врадий добавила, что сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия, в рамках дела назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ЖуковскийПроисшествия
 
 
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