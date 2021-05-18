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В Подмосковье в подъезде нашли тело девушки
В Подмосковье в подъезде нашли тело девушки
Подмосковные следователи разбираются в гибели 18-летней девушки, тело которой с ссадинами нашли на лестничной площадке в доме в подмосковном Жуковском,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:56
2021-05-18T12:56
2021-05-18T12:56
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
жуковский
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подмосковные следователи разбираются в гибели 18-летней девушки, тело которой с ссадинами нашли на лестничной площадке в доме в подмосковном Жуковском, рассказала журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 17 мая на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Гагарина было обнаружено тело 18-летней местной жительницы с ссадинами на лице и теле."По данному факту следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка", - сказала она.Врадий добавила, что сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия, в рамках дела назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20210513/rebenok-1732094574.html
россия
московская область (подмосковье)
жуковский
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), жуковский, происшествия