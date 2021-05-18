https://ria.ru/20210518/demonstratsiya-1732816136.html

Источник: в Сирии пять человек погибли при разгоне демонстрации боевиками

Источник: в Сирии пять человек погибли при разгоне демонстрации боевиками - РИА Новости, 18.05.2021

Источник: в Сирии пять человек погибли при разгоне демонстрации боевиками

Бойцы арабо-курдского формирования "Сирийских демократических сил" открыли огонь по мирным демонстрантам в провинции Эль-Хасаке. Граждане выступили с протестом... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:15

2021-05-18T15:15

2021-05-18T15:15

сирийские демократические силы

эль-хасаке

дейр-эз-зор (мухафаза)

сирия

в мире

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ДАМАСК, 18 мая - РИА Новости. Бойцы арабо-курдского формирования "Сирийских демократических сил" открыли огонь по мирным демонстрантам в провинции Эль-Хасаке. Граждане выступили с протестом против решения курдской администрации поднять цены на топливо, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте."Жители поселений Кана, Аль-Хаддажа, Рашидия и Хаддадия в провинции Эль-Хасаке вышли на акции протеста против решения курдской администрации поднять цены на топливо на подконтрольных им территориях. Боевики СДС открыли огонь для разгона демонстрантов, что привело к гибели пятерых",- рассказал собеседник агентства.По словам другого источника агентства, демонстранты блокировали дорогу Эль-Хасаке - Дейр-эз-Зор, выступив против нападений СДС на мирных граждан."Жители сожгли блокпост СДС на востоке города Шаддади на юге провинции Эль-Хасаке",- добавил источник.

https://ria.ru/20210327/siriya-1603013747.html

эль-хасаке

дейр-эз-зор (мухафаза)

сирия

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сирийские демократические силы, эль-хасаке, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, в мире