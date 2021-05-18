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Источник: в Сирии пять человек погибли при разгоне демонстрации боевиками
Источник: в Сирии пять человек погибли при разгоне демонстрации боевиками - РИА Новости, 18.05.2021
Источник: в Сирии пять человек погибли при разгоне демонстрации боевиками
Бойцы арабо-курдского формирования "Сирийских демократических сил" открыли огонь по мирным демонстрантам в провинции Эль-Хасаке. Граждане выступили с протестом... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:15
2021-05-18T15:15
сирийские демократические силы
эль-хасаке
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
в мире
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ДАМАСК, 18 мая - РИА Новости. Бойцы арабо-курдского формирования "Сирийских демократических сил" открыли огонь по мирным демонстрантам в провинции Эль-Хасаке. Граждане выступили с протестом против решения курдской администрации поднять цены на топливо, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте."Жители поселений Кана, Аль-Хаддажа, Рашидия и Хаддадия в провинции Эль-Хасаке вышли на акции протеста против решения курдской администрации поднять цены на топливо на подконтрольных им территориях. Боевики СДС открыли огонь для разгона демонстрантов, что привело к гибели пятерых",- рассказал собеседник агентства.По словам другого источника агентства, демонстранты блокировали дорогу Эль-Хасаке - Дейр-эз-Зор, выступив против нападений СДС на мирных граждан."Жители сожгли блокпост СДС на востоке города Шаддади на юге провинции Эль-Хасаке",- добавил источник.
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эль-хасаке
дейр-эз-зор (мухафаза)
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сирийские демократические силы, эль-хасаке, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, в мире

Источник: в Сирии пять человек погибли при разгоне демонстрации боевиками

15:15 18.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума под Дамаском
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ДАМАСК, 18 мая - РИА Новости. Бойцы арабо-курдского формирования "Сирийских демократических сил" открыли огонь по мирным демонстрантам в провинции Эль-Хасаке. Граждане выступили с протестом против решения курдской администрации поднять цены на топливо, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.
"Жители поселений Кана, Аль-Хаддажа, Рашидия и Хаддадия в провинции Эль-Хасаке вышли на акции протеста против решения курдской администрации поднять цены на топливо на подконтрольных им территориях. Боевики СДС открыли огонь для разгона демонстрантов, что привело к гибели пятерых",- рассказал собеседник агентства.
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По словам другого источника агентства, демонстранты блокировали дорогу Эль-Хасаке - Дейр-эз-Зор, выступив против нападений СДС на мирных граждан.
"Жители сожгли блокпост СДС на востоке города Шаддади на юге провинции Эль-Хасаке",- добавил источник.
 
Сирийские демократические силыЭль-ХасакеДейр-эз-Зор (мухафаза)СирияВ мире
 
 
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