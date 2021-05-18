https://ria.ru/20210518/demonstratsiya-1732816136.html
Источник: в Сирии пять человек погибли при разгоне демонстрации боевиками
Источник: в Сирии пять человек погибли при разгоне демонстрации боевиками - РИА Новости, 18.05.2021
Источник: в Сирии пять человек погибли при разгоне демонстрации боевиками
Бойцы арабо-курдского формирования "Сирийских демократических сил" открыли огонь по мирным демонстрантам в провинции Эль-Хасаке. Граждане выступили с протестом... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:15
2021-05-18T15:15
2021-05-18T15:15
сирийские демократические силы
эль-хасаке
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
в мире
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ДАМАСК, 18 мая - РИА Новости. Бойцы арабо-курдского формирования "Сирийских демократических сил" открыли огонь по мирным демонстрантам в провинции Эль-Хасаке. Граждане выступили с протестом против решения курдской администрации поднять цены на топливо, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте."Жители поселений Кана, Аль-Хаддажа, Рашидия и Хаддадия в провинции Эль-Хасаке вышли на акции протеста против решения курдской администрации поднять цены на топливо на подконтрольных им территориях. Боевики СДС открыли огонь для разгона демонстрантов, что привело к гибели пятерых",- рассказал собеседник агентства.По словам другого источника агентства, демонстранты блокировали дорогу Эль-Хасаке - Дейр-эз-Зор, выступив против нападений СДС на мирных граждан."Жители сожгли блокпост СДС на востоке города Шаддади на юге провинции Эль-Хасаке",- добавил источник.
https://ria.ru/20210327/siriya-1603013747.html
эль-хасаке
дейр-эз-зор (мухафаза)
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сирийские демократические силы, эль-хасаке, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, в мире