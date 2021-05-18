https://ria.ru/20210518/demonstranty-1732875764.html

У места проведения Евровидения проходит акция в поддержку Палестины

У места проведения Евровидения проходит акция в поддержку Палестины - РИА Новости, 18.05.2021

У места проведения Евровидения проходит акция в поддержку Палестины

Демонстранты, выступающие в поддержку Палестины, митингуют рядом с центром Ahoy в голландском Роттердаме, где во вторник состоится первый полуфинал музыкального РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T22:50

2021-05-18T22:50

2021-05-18T22:54

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РОТТЕРДАМ, 18 мая – РИА Новости. Демонстранты, выступающие в поддержку Палестины, митингуют рядом с центром Ahoy в голландском Роттердаме, где во вторник состоится первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение", передает корреспондент РИА Новости.Несколько митингующих на дороге между станцией метро и площадкой Ahoy обращаются к идущим на полуфинал зрителям с призывом "заметить Палестину". Демонстранты также развернули и плакаты с обвинениями в адрес конкурса "Евровидение".В полуфинале конкурса с песней Set Me Free выступит представительница Израиля Эден Алене.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступит на нем с композицией Russian Woman.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 213, среди жертв 61 ребенок.

https://ria.ru/20210518/miting-1732873606.html

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роттердам, палестина, израиль, в мире