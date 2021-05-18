https://ria.ru/20210518/chechnya-1732673586.html

Из Европы в Чечню: мать семь лет не может вернуть детей

Из Европы в Чечню: мать семь лет не может вернуть детей

В 2014-м бывший муж Ольги Марковой тайно вывез детей из Австрии в Чечню. Там суд заочно лишил мать родительских прав. Все эти годы она пытается вернуть сыновей... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T08:00

2021-05-18T08:00

2021-05-18T12:00

чеченская республика (чечня)

австрия

семья

общество

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Александра Захваткина. В 2014-м бывший муж Ольги Марковой тайно вывез детей из Австрии в Чечню. Там суд заочно лишил мать родительских прав. Все эти годы она пытается вернуть сыновей и уже почти потеряла надежду на это. Семь лет вместо выходных Тот августовский день 2014-го Ольга Маркова вспоминает с ужасом. Бывший муж забрал двухлетнего Ильяса и четырехлетнего Ясина на выходные, но не привез обратно и перестал отвечать на звонки. С тех пор детей она не видела. С Саидом Хасаном Магомадовым Ольга познакомилась в 2009-м в Вене, куда приехала учиться в университете. Родом из Чечни, он пытался получить статус беженца. Пока девушка оформляла документы для поступления, закрутилась любовь.Вскоре у пары родился первенец. Учиться с младенцем на руках сложно, и Ольга бросила университет. В 2011-м семья перебралась на запад страны, в город Брегенц — Саид нашел там работу. Через несколько месяцев приехали мама и две сестры Магомадова, которые тоже хотели получить статус беженцев. Все вместе поселились в двухкомнатной квартире."Начались разногласия, — рассказывает Маркова. — От меня требовали соблюдения традиций. Вплоть до того, что мужу нельзя называть жену по имени при других людях. Магомадов мне кричал: "Эй, ты!" Меня это не устраивало".В 2012-м у пары родился второй сын. Взгляды на воспитание не совпадали, и в итоге решили жить отдельно.Вскоре Магомадов уехал на родину, где женился во второй раз — на местной, как хотели родственники. Уже с новой супругой вернулся в Австрию и поселился недалеко от Ольги. Общался с сыновьями, регулярно водил их на прогулки. Мать не возражала. "Ты обратилась в полицию, что ты теперь хочешь"Так и не дождавшись сыновей после очередных выходных с отцом, Маркова стала обзванивать родственников. "Набрала его сестре. Она начала с фразы: "Ты только не беспокойся…" Я сразу все поняла. Не дослушала — положила трубку и связалась с полицией". По горячим следам Магомадова с детьми не нашли. Ольга потеряла детские пособия и жилье: она еще была в декрете, не работала, платить за квартиру не могла. Полгода жила в социальном доме вместе с женщинами, пострадавшими от домашнего насилия. Потом еще девять месяцев — в приюте для бездомных."Жизнью детей не интересуется"После исчезновения сыновей австрийский суд временно лишил Магомадова родительских прав. Местная прокуратура предъявила обвинение в похищении, однако на судебные заседания отец не явился. Судья выдал ордер на его арест, но он успел сбежать и каким-то образом переправил в Чечню и детей.Следующие пять лет Маркова писала обращения, в том числе главе республики, в МВД и прокуратуру Чечни. Просила "разобраться в совершенном преступлении" и вернуть сыновей, прикладывала австрийские ордера. По ее словам, приходили отписки. Несколько раз ее запросы просто игнорировали. Она считает, что местные чиновники не видели нарушений, поскольку убеждены: дети должны жить в семье отца. Спустя пять лет Ольга узнала, что в России ее лишили родительских прав. Это следовало из ответа прокуратуры Чечни на очередное обращение. Суд установил, что с января 2013 года мальчики проживают с отцом в чеченском селе Дуба-Юрт, а их мать "уехала, жизнью детей не интересуется, не приезжает и не общается". Это подтвердили сотрудники органов опеки и попечительства, а также соседи, имена которых в решении не указаны.По мнению адвоката Татьяны Бренник, которая представляет интересы Марковой, показания опеки в этом деле — заведомо ложные. В Чечне Ольга не была ни разу.Маркова собирается подать апелляцию. Пока добилась только восстановления сроков на обжалование. Однако бывший супруг это решение хочет отменить. "Если суд отклонит жалобу Магомадова, это будет маленькая победа. В тот же день может пройти и апелляция. Если ее удовлетворят, то хотя бы юридически дети обретут мать", — поясняет адвокат. Живут как в детдоме Дуба-Юрт — село в 30 километрах от Грозного. Ясин и Ильяс здесь живут и учатся в школе.Новости о них Ольга получает от нескольких местных — они тайно выходят на связь.Бывшие родственники общаться не хотят. Отец детей на звонки и сообщения не отвечает, а его сестра Лиза, слыша голос Марковой, бросает трубку. Связаться с семьей и самим Магомадовым РИА Новости тоже не удалось. Однажды внуков проведала мать Ольги: приехала в село инкогнито, во всем черном, как одеваются местные женщины. Тогда Ольге удалось немного поговорить с сыновьями по видеосвязи. Ильяс улыбался, хотя было понятно, что он совсем ее не помнит. Ясин смотрел с обидой. Мальчик выглядел болезненным, с заметными нервными тиками. На запрос РИА Новости об условиях жизни несовершеннолетних уполномоченный по правам ребенка в Чеченской Республике Хамзат Хирахматов не ответил. В феврале 2020-го Ольга узнала, что Магомадов уехал из Чечни. Дети при этом остались в Дуба-Юрте. Официальным опекуном Ильяса и Ясина назначили их тетю Лизу."Я за них билась"Ольга по-прежнему живет и работает в Европе. Вышла замуж во второй раз, родила третьего сына. Не оставляет попытки вернуть старших детей, хотя и допускает, что это ни к чему не приведет.Отправиться в Дуба-Юрт и требовать встречи с сыновьями она не может. С одной стороны, боится непредсказуемого поведения бывшего супруга или его близких. С другой — без родительских прав официально она детям никто.

https://ria.ru/20210129/deti-1594774424.html

https://ria.ru/20191007/1559350187.html

австрия

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чеченская республика (чечня), австрия, семья, общество