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Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
Чем опасны горячие напитки и с чем их лучше не сочетать, рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T02:10
2021-05-18T02:10
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ирина бережная
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Чем опасны горячие напитки и с чем их лучше не сочетать, рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.Напитки должны быть комфортной температуры, не выше 37 градусов, иначе они представляют потенциальную опасность для организма, так как могут стать причиной микроожога слизистой, предупредила гастроэнтеролог.Она пояснила, что к употреблению горячих напитков нужно относиться с осторожностью, особенно это касается чая из-за содержащихся в нем танинов.Кроме того, по ее словам, из-за танинов нельзя запивать чаем алкоголь."Чай с алкоголем в принципе не сочетается, потому что в таком случае часть алкоголя может всасываться с дополнительными токсическими веществами из-за наличия в чае танинов", — отметила Бережная.Она добавила, что вообще не рекомендуется сочетать горячие напитки с алкоголем, это чревато серьезными последствиями."Когда алкоголь очень крепкий, чистый этанол попадает на слизистые и дает ожог. Если сочетать алкоголь с горячим напитком, также будет ожог. Второй момент — всасывание алкоголя в горячей среде идет гораздо быстрее, потому что расширяются мелкие сосуды. Соответственно происходит гораздо быстрее опьянение, идет нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на центральную нервную систему, на органы выделения и, прежде всего, на печень", — сказала Бережная.
https://ria.ru/20210510/natoschak-1731620865.html
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кофе, россия, ирина бережная, здоровье, чай, питание, алкоголь, общество

Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки

02:10 18.05.2021
 
© Pixabay / congerdesignЧай
Чай - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Pixabay / congerdesign
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Чем опасны горячие напитки и с чем их лучше не сочетать, рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.
Напитки должны быть комфортной температуры, не выше 37 градусов, иначе они представляют потенциальную опасность для организма, так как могут стать причиной микроожога слизистой, предупредила гастроэнтеролог.
Она пояснила, что к употреблению горячих напитков нужно относиться с осторожностью, особенно это касается чая из-за содержащихся в нем танинов.
"Танины, которые есть, например, в чае, обладают дубящими свойствами, и многие продукты будут иметь неприятный вкус в сочетании с горячим чаем. Кроме того, если жирные продукты запивать горячим чаем выше температуры тела, то потом большое количества жира, которое таким образом попадет в организм, может оказывать негативное действие", — уточнила Бережная.
Кроме того, по ее словам, из-за танинов нельзя запивать чаем алкоголь.
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"Чай с алкоголем в принципе не сочетается, потому что в таком случае часть алкоголя может всасываться с дополнительными токсическими веществами из-за наличия в чае танинов", — отметила Бережная.
Она добавила, что вообще не рекомендуется сочетать горячие напитки с алкоголем, это чревато серьезными последствиями.
"Когда алкоголь очень крепкий, чистый этанол попадает на слизистые и дает ожог. Если сочетать алкоголь с горячим напитком, также будет ожог. Второй момент — всасывание алкоголя в горячей среде идет гораздо быстрее, потому что расширяются мелкие сосуды. Соответственно происходит гораздо быстрее опьянение, идет нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на центральную нервную систему, на органы выделения и, прежде всего, на печень", — сказала Бережная.
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