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В Грузии работники завода "Боржоми" потребовали повысить зарплаты
В Грузии работники завода "Боржоми" потребовали повысить зарплаты
Работники грузинского завода "Боржоми" объявили забастовку и вышли на акцию с требованием повышения заработной платы, сообщает грузинский Первый канал. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:11
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Работники грузинского завода "Боржоми" объявили забастовку и вышли на акцию с требованием повышения заработной платы, сообщает грузинский Первый канал.Как отмечает канал, на днях бастующие сотрудники компании "Боржоми" встретились с представителями администрации. Сотрудники предупредили администрацию завода, что попытка найти им замену вызовет противостояние, а ответственность за это будет нести компания.
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ids borjomi international, грузия, происшествия, в мире

В Грузии работники завода "Боржоми" потребовали повысить зарплаты

12:11 18.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинеральная вода "Боржоми" на полке супермаркета
Минеральная вода Боржоми на полке супермаркета - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Работники грузинского завода "Боржоми" объявили забастовку и вышли на акцию с требованием повышения заработной платы, сообщает грузинский Первый канал.
"Работники завода "Боржоми" проводят акцию. Рабочий процесс приостановлен с утра. Возле завода собрались бастующие работники первого и второго Боржомского разливочного завода. Бастующие сотрудники компании требуют повышения заработной платы, выходных и оплаты сверхурочных. Рабочие завода говорят, что компания снизила заработную плату, сократив ее почти на 50% с учетом уровня инфляции", - говорится в сообщении на сайте канала.
Как отмечает канал, на днях бастующие сотрудники компании "Боржоми" встретились с представителями администрации. Сотрудники предупредили администрацию завода, что попытка найти им замену вызовет противостояние, а ответственность за это будет нести компания.
 
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