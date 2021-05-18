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В Грузии работники завода "Боржоми" потребовали повысить зарплаты

В Грузии работники завода "Боржоми" потребовали повысить зарплаты

Работники грузинского завода "Боржоми" объявили забастовку и вышли на акцию с требованием повышения заработной платы, сообщает грузинский Первый канал. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:11

2021-05-18T12:11

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Работники грузинского завода "Боржоми" объявили забастовку и вышли на акцию с требованием повышения заработной платы, сообщает грузинский Первый канал.Как отмечает канал, на днях бастующие сотрудники компании "Боржоми" встретились с представителями администрации. Сотрудники предупредили администрацию завода, что попытка найти им замену вызовет противостояние, а ответственность за это будет нести компания.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ids borjomi international, грузия, происшествия, в мире