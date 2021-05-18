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Два бомбардировщика Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым морем
Два бомбардировщика Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым морем - РИА Новости, 18.05.2021
Два бомбардировщика Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым морем
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили семичасовой плановый полет над Баренцевым морем, их сопровождали истребители МиГ-31, сообщили... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:08
2021-05-18T17:08
2021-05-18T17:42
россия
ту-160м
баренцево море
миг-31
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили семичасовой плановый полет над Баренцевым морем, их сопровождали истребители МиГ-31, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Продолжительность полета составила более семи часов", - сказали в ведомстве.В Минобороны добавили, что экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в министерстве.
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Полет истребителей и бомбардировщика над Баренцевым морем
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 провели плановый полет над Баренцевым морем, их сопровождали истребители МиГ-31.
2021-05-18T17:08
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россия, ту-160м, баренцево море, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность