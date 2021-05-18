https://ria.ru/20210518/bespilotnik-1732746603.html
Израильская армия сбила беспилотник, приблизившийся к границе
Израильская армия сбила беспилотник, приблизившийся к границе - РИА Новости, 18.05.2021
Израильская армия сбила беспилотник, приблизившийся к границе
Израильские военные сбили беспилотник, приблизившийся к границе в районе Эмек-ха-Мааянот на северо-востоке страны, сообщает во вторник пресс-служба армии. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:30
2021-05-18T09:30
2021-05-18T09:40
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Израильские военные сбили беспилотник, приблизившийся к границе в районе Эмек-ха-Мааянот на северо-востоке страны, сообщает во вторник пресс-служба армии."Ранее утром был засечен и сбит БПЛА, приближавшийся к границе в районе Эмек-ха-Мааянот", - говорится в сообщении.Отмечается, что военные собрали фрагменты беспилотника.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.
https://ria.ru/20210518/rakety-1732740385.html
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сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире