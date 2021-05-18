https://ria.ru/20210518/bespilotnik-1732746603.html

Израильская армия сбила беспилотник, приблизившийся к границе

Израильская армия сбила беспилотник, приблизившийся к границе - РИА Новости, 18.05.2021

Израильская армия сбила беспилотник, приблизившийся к границе

Израильские военные сбили беспилотник, приблизившийся к границе в районе Эмек-ха-Мааянот на северо-востоке страны, сообщает во вторник пресс-служба армии. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T09:30

2021-05-18T09:30

2021-05-18T09:40

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732686873_0:155:3194:1951_1920x0_80_0_0_55c61a2dc051ea724c705d8ac804460a.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Израильские военные сбили беспилотник, приблизившийся к границе в районе Эмек-ха-Мааянот на северо-востоке страны, сообщает во вторник пресс-служба армии."Ранее утром был засечен и сбит БПЛА, приближавшийся к границе в районе Эмек-ха-Мааянот", - говорится в сообщении.Отмечается, что военные собрали фрагменты беспилотника.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.

https://ria.ru/20210518/rakety-1732740385.html

сектор газа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире