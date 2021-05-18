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"Газпром нефть" в I квартале увеличила выпуск бензина до 1,7 млн тонн
"Газпром нефть" в I квартале увеличила выпуск бензина до 1,7 млн тонн - РИА Новости, 18.05.2021
"Газпром нефть" в I квартале увеличила выпуск бензина до 1,7 млн тонн
"Газпром нефть" по итогам I первого квартала нарастила выпуск бензина на НПЗ в Москве и Омске на 4,3% по сравнению с этим же периодом 2020 года — до 1,7... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:54
2021-05-18T14:54
михаил антонов
московский нпз
газпром нефть
москва
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. "Газпром нефть" по итогам I первого квартала нарастила выпуск бензина на НПЗ в Москве и Омске на 4,3% по сравнению с этим же периодом 2020 года — до 1,7 миллиона тонн, сообщает компания. В частности, на 17% выросло производство высокотехнологичного бензина с октановым числом 100 — G-Drive 100. На 9,1% (до 1,1 миллиона тонн) увличен выпуск зимних сортов дизельного топлива. В сравнении с I кварталом 2020 года на 6,9 % (до 0,4 миллиона тонн) НПЗ "Газпром нефти" нарастили производство товарных дорожных и строительных битумов.Как отметили в компании, рост объемов производства обеспечен за счет программы модернизации нефтеперерабатывающих активов компании, в том числе пуск комплекса переработки нефти "Евро+" в июле 2020 года. Показатели глубины переработки на Московском и Омском НПЗ достигли 82,5% и 92,6%, соответственно.
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михаил антонов, московский нпз, газпром нефть, москва, новости компаний - экономика

"Газпром нефть" в I квартале увеличила выпуск бензина до 1,7 млн тонн

14:54 18.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский НПЗ остановил прием нефти из-за нештатной ситуации
Московский НПЗ остановил прием нефти из-за нештатной ситуации - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. "Газпром нефть" по итогам I первого квартала нарастила выпуск бензина на НПЗ в Москве и Омске на 4,3% по сравнению с этим же периодом 2020 года — до 1,7 миллиона тонн, сообщает компания.
В частности, на 17% выросло производство высокотехнологичного бензина с октановым числом 100 — G-Drive 100. На 9,1% (до 1,1 миллиона тонн) увличен выпуск зимних сортов дизельного топлива. В сравнении с I кварталом 2020 года на 6,9 % (до 0,4 миллиона тонн) НПЗ "Газпром нефти" нарастили производство товарных дорожных и строительных битумов.
Как отметили в компании, рост объемов производства обеспечен за счет программы модернизации нефтеперерабатывающих активов компании, в том числе пуск комплекса переработки нефти "Евро+" в июле 2020 года. Показатели глубины переработки на Московском и Омском НПЗ достигли 82,5% и 92,6%, соответственно.
"Сейчас на Омском и Московском НПЗ идут работы по проектам будущих комплексов глубокой переработки, которые обеспечат рынок дополнительным объемом современного топлива. Все эти решения помогают эффективно работать в условиях высокой волатильности рынка, гарантируя нашим потребителям высокое качество продукции", - прокомментировал директор дирекции переработки нефти и газа "Газпром нефти" Михаил Антонов.
Газпром нефть в I квартале получила 84,16 млрд руб прибыли по МСФО против убытка ранее - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
Вчера, 13:40
"Газпром нефть" в I квартале получила 84,16 млрд рублей прибыли по МФСО
 
Михаил АнтоновМосковский НПЗГазпром нефтьМоскваНовости компаний - Экономика
 
 
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