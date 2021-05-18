https://ria.ru/20210518/benzin-1732812396.html

"Газпром нефть" в I квартале увеличила выпуск бензина до 1,7 млн тонн

"Газпром нефть" в I квартале увеличила выпуск бензина до 1,7 млн тонн - РИА Новости, 18.05.2021

"Газпром нефть" в I квартале увеличила выпуск бензина до 1,7 млн тонн

"Газпром нефть" по итогам I первого квартала нарастила выпуск бензина на НПЗ в Москве и Омске на 4,3% по сравнению с этим же периодом 2020 года — до 1,7... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:54

2021-05-18T14:54

2021-05-18T14:54

михаил антонов

московский нпз

газпром нефть

москва

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. "Газпром нефть" по итогам I первого квартала нарастила выпуск бензина на НПЗ в Москве и Омске на 4,3% по сравнению с этим же периодом 2020 года — до 1,7 миллиона тонн, сообщает компания. В частности, на 17% выросло производство высокотехнологичного бензина с октановым числом 100 — G-Drive 100. На 9,1% (до 1,1 миллиона тонн) увличен выпуск зимних сортов дизельного топлива. В сравнении с I кварталом 2020 года на 6,9 % (до 0,4 миллиона тонн) НПЗ "Газпром нефти" нарастили производство товарных дорожных и строительных битумов.Как отметили в компании, рост объемов производства обеспечен за счет программы модернизации нефтеперерабатывающих активов компании, в том числе пуск комплекса переработки нефти "Евро+" в июле 2020 года. Показатели глубины переработки на Московском и Омском НПЗ достигли 82,5% и 92,6%, соответственно.

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михаил антонов, московский нпз, газпром нефть, москва, новости компаний - экономика