Экологи попросили отстранить тренера океанариума, который бил белух
08:39 18.05.2021 (обновлено: 11:46 18.05.2021)
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая — РИА Новости. Экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" призвали руководство Приморского океанариума во Владивостоке отстранить тренера, который бил белух.
"Обеспокоены безопасностью животных и требуем принять превентивные меры, чтобы исключить вероятность дальнейших истязаний", — говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте коалиции в инстаграме.
Поводом для обращения стала видеозапись, которую накануне опубликовало местное издание PrimaMedia. На ней видно, как тренер, стоя у бортика бассейна, бьет двух белух кулаком и пинает ногой. Видео заинтересовались полиция и прокуратура, начались проверки.
В Приморском океанариуме заявили РИА Новости, что проводят внутреннее расследование. При этом собеседник агентства отметил, что действия тренера могли быть направлены на то, чтобы переключить внимание одной из особей — в период гона белухи нередко проявляют агрессию и могут нанести друг другу травмы. Никаких повреждений белухи не получили, добавил представитель океанариума.
Будут ли применяться к тренеру какие-либо меры, он не уточнил, но пообещал, что по результатам внутреннего расследования подготовят информационный материал.
Это не первое происшествие, связанное с Приморским океанариумом. В 2016 году там погибли два моржа, белуха, три тихоокеанских белобоких дельфина и сивуч, в сентябре 2017-го — белуха, которая запуталась в снастях, занесенных в вольер на открытой воде, а в октябре того же года — дельфин, у которого острое респираторное заболевание перешло в пневмонию. Тогда директор Александр Михайлюк подал в отставку.
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