Адвокат раскрыл детали дела против экс-губернатора Белозерцева
19:11 18.05.2021 (обновлено: 19:12 18.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняемый во взяточничестве, на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Телефонные разговоры в окружении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева прослушивались как минимум за 9 месяцев до возбуждения уголовного дела, об этом стало известно во вторник на заседании в Басманном суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении срока ареста фигурантам дела.
"В справке о прослушивании телефонного разговора Колоскова со Шпигелем следует, что в их разговоре... Шпигель высказывает намерение передать указанные денежные средства в любом случае независимо от принимаемого Белозерцевым решения (касательно госконтракта с "Биотэком"). Согласно справке прослушивания телефонных переговоров от 25 ноября 2020 года, Шпигель в разговоре с женой от 30 июня 2020 года сообщает, что указанные денежные средства требуются именно на избирательную кампанию (Белозерцева)", - указал адвокат Алексей Сергеенко на сведения, содержащиеся в материалах дела.
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В своей речи он вспомнил протокол прослушивания телефонных переговоров, датируемый июнем 2020 года, из чего следует, что прослушка телефона главы "Биотэка" началась как минимум за 9 месяцев до возбуждения уголовного дела.
Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста до 20 августа экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе компании "Биотэк" Борису Шпигелю.
Шесть фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.
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По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его жены и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.