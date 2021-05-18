https://ria.ru/20210518/belozertsev-1732859039.html

Адвокат раскрыл детали дела против экс-губернатора Белозерцева

Адвокат раскрыл детали дела против экс-губернатора Белозерцева - РИА Новости, 18.05.2021

Адвокат раскрыл детали дела против экс-губернатора Белозерцева

Телефонные разговоры в окружении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева прослушивались как минимум за 9 месяцев до возбуждения уголовного дела, об РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T19:11

2021-05-18T19:11

2021-05-18T19:12

дело ивана белозерцева

россия

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

борис шпигель

владимир путин

москва

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Телефонные разговоры в окружении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева прослушивались как минимум за 9 месяцев до возбуждения уголовного дела, об этом стало известно во вторник на заседании в Басманном суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении срока ареста фигурантам дела."В справке о прослушивании телефонного разговора Колоскова со Шпигелем следует, что в их разговоре... Шпигель высказывает намерение передать указанные денежные средства в любом случае независимо от принимаемого Белозерцевым решения (касательно госконтракта с "Биотэком"). Согласно справке прослушивания телефонных переговоров от 25 ноября 2020 года, Шпигель в разговоре с женой от 30 июня 2020 года сообщает, что указанные денежные средства требуются именно на избирательную кампанию (Белозерцева)", - указал адвокат Алексей Сергеенко на сведения, содержащиеся в материалах дела.В своей речи он вспомнил протокол прослушивания телефонных переговоров, датируемый июнем 2020 года, из чего следует, что прослушка телефона главы "Биотэка" началась как минимум за 9 месяцев до возбуждения уголовного дела.Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста до 20 августа экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе компании "Биотэк" Борису Шпигелю.Шесть фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его жены и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.

https://ria.ru/20210408/bibliya-1727323661.html

https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602481404.html

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