В МИД рассказали о контактах с Суданом по созданию военной базы
16:52 18.05.2021 (обновлено: 16:58 18.05.2021)
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия и Судан продолжают контакты по соглашению о создании военной базы на Красном море, заинтересованность в проекте есть у обеих сторон, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Не ратифицируют, потому что у суданцев, я так понимаю, парламент ещё не работает. Контакты идут, была проявлена взаимная заинтересованность в обсуждении этого проекта, он очень важный для обеспечения безопасности и стабильности в этом регионе. Есть интерес с обеих сторон", - сказал Богданов.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник сообщил, что Судан замораживает действие соглашения о создании военной базы РФ на Красном море, подписанное с прежними властями. В сообщении также указывается, что Хартум также приостанавливает любое новое размещение российских военных на морской базе "Фламинго". Действие соглашения, согласно источнику телеканала, приостанавливается до утверждения его парламентом, Суверенным советом Судана либо правительством страны.
Вслед за этим посольство РФ в Хартуме заявило, что утверждения о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ России не соответствуют действительности.
О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года, согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.
В 2017 году занимавший пост президента Судана Омар аль-Башир заявлял в интервью РИА Новости, что обсудил с главой РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море. Впоследствии посол РФ в Хартуме пояснял РИА Новости, что стороны обсуждают открытие пункта обеспечения, а не полноценной военной базы.