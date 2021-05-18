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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210518/avvakum-1732772504.html
Путин назвал протопопа Аввакума "мужественным человеком"
Путин назвал протопопа Аввакума "мужественным человеком"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного старообрядческого форума, посвящённого 400-летнему юбилею протопопа Аввакума, отметив, РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:47
2021-05-18T11:47
религия и мировоззрение
протопоп аввакум
владимир путин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного старообрядческого форума, посвящённого 400-летнему юбилею протопопа Аввакума, отметив, что культурные и духовные традиции староверов – часть национального наследия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Всемирный старообрядческий форум, который в 2020 году планировали посвятить 400-летию со дня рождения идеолога старообрядчества протопопа Аввакума, был перенесен на 2021 год из-за эпидемии коронавируса."Подчеркну, многовековые культурные и духовные традиции староверов – неотъемлемая часть нашего богатейшего национального наследия, которое мы вместе должны бережно хранить. И потому важно, что ваш форум проходит в таком широком составе", - говорится в телеграмме.Президент подчеркнул, что форум собрал глав и представителей старообрядческих Церквей, учёных и общественных деятелей из разных стран, чтобы обсудить вопросы, связанные с укреплением контактов и взаимопомощи между старообрядческими общинами, решением насущных проблем государственно-церковных отношений."И, конечно, в центре вашего внимания – 400-летний юбилей протопопа Аввакума, который отмечался в минувшем году. Протопоп Аввакум был мужественным, сильным духом человеком, личностью поистине исторического масштаба", - добавляется в сообщении.Президент отметил, что имя протопопа Аввакума и его творчество вошли в золотой фонд отечественной и мировой культуры."А главный труд подвижника – "Житие протопопа Аввакума" по праву считается одним из наиболее ярких произведений русской литературы", - подчеркивается в сообщении.Протопоп Аввакум (1620-1682) – один из идеологов старообрядчества. В 1650-е годы он выступил против церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, целью которой было приведение обрядов Русской церкви в соответствие с греческой традицией. За свои взгляды Аввакум больше 20 лет провел в ссылках и тюрьмах и в итоге был сожжен.
https://ria.ru/20201215/starovery-1589210048.html
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протопоп аввакум, владимир путин

Путин назвал протопопа Аввакума "мужественным человеком"

11:47 18.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вдовин / Перейти в фотобанкИкона с изображением протопопа Аввакума
Икона с изображением протопопа Аввакума - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вдовин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного старообрядческого форума, посвящённого 400-летнему юбилею протопопа Аввакума, отметив, что культурные и духовные традиции староверов – часть национального наследия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Всемирный старообрядческий форум, который в 2020 году планировали посвятить 400-летию со дня рождения идеолога старообрядчества протопопа Аввакума, был перенесен на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.
"Подчеркну, многовековые культурные и духовные традиции староверов – неотъемлемая часть нашего богатейшего национального наследия, которое мы вместе должны бережно хранить. И потому важно, что ваш форум проходит в таком широком составе", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что форум собрал глав и представителей старообрядческих Церквей, учёных и общественных деятелей из разных стран, чтобы обсудить вопросы, связанные с укреплением контактов и взаимопомощи между старообрядческими общинами, решением насущных проблем государственно-церковных отношений.
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"И, конечно, в центре вашего внимания – 400-летний юбилей протопопа Аввакума, который отмечался в минувшем году. Протопоп Аввакум был мужественным, сильным духом человеком, личностью поистине исторического масштаба", - добавляется в сообщении.
Президент отметил, что имя протопопа Аввакума и его творчество вошли в золотой фонд отечественной и мировой культуры.
"А главный труд подвижника – "Житие протопопа Аввакума" по праву считается одним из наиболее ярких произведений русской литературы", - подчеркивается в сообщении.
Протопоп Аввакум (1620-1682) – один из идеологов старообрядчества. В 1650-е годы он выступил против церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, целью которой было приведение обрядов Русской церкви в соответствие с греческой традицией. За свои взгляды Аввакум больше 20 лет провел в ссылках и тюрьмах и в итоге был сожжен.
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Религия и мировоззрениеПротопоп АввакумВладимир Путин
 
 
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