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В Хабаровском крае перевернулся автобус, два человека пострадали

В Хабаровском крае перевернулся автобус, два человека пострадали

Два работника-вахтовика пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Хабаровском крае, сообщает управление ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T04:10

2021-05-18T04:10

2021-05-18T04:10

россия

хабаровск

хабаровский край

авария

происшествия

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ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Два работника-вахтовика пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Хабаровском крае, сообщает управление ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.По информации ГИБДД, водитель отвлекся на звонок сотового телефона, потерял контроль над управлением и в итоге съехал в левый кювет по ходу движения. Автобус опрокинулся. Уточняется, что в результате ДТП два пассажира обратились за медицинской помощью.

https://ria.ru/20210518/dtp-1732731711.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хабаровск, хабаровский край, авария, происшествия