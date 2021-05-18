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В Хабаровском крае перевернулся автобус, два человека пострадали
В Хабаровском крае перевернулся автобус, два человека пострадали
Два работника-вахтовика пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Хабаровском крае, сообщает управление ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T04:10
2021-05-18T04:10
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хабаровск
хабаровский край
авария
происшествия
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ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Два работника-вахтовика пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Хабаровском крае, сообщает управление ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.По информации ГИБДД, водитель отвлекся на звонок сотового телефона, потерял контроль над управлением и в итоге съехал в левый кювет по ходу движения. Автобус опрокинулся. Уточняется, что в результате ДТП два пассажира обратились за медицинской помощью.
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россия, хабаровск, хабаровский край, авария, происшествия

В Хабаровском крае перевернулся автобус, два человека пострадали

04:10 18.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Два работника-вахтовика пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Хабаровском крае, сообщает управление ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.
"Авария произошла в ночь на вторник, в 03.35 местного времени, на 84 километре дороги Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын. В автобусе заказного маршрута марки Хайгер ехали 20 работников-вахтовиков", - сообщает госавтоинспекция.
По информации ГИБДД, водитель отвлекся на звонок сотового телефона, потерял контроль над управлением и в итоге съехал в левый кювет по ходу движения. Автобус опрокинулся. Уточняется, что в результате ДТП два пассажира обратились за медицинской помощью.
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