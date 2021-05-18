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Израиль нанес удары по девяти ракетным установкам в секторе Газа
Израиль нанес удары по девяти ракетным установкам в секторе Газа - РИА Новости, 18.05.2021
Израиль нанес удары по девяти ракетным установкам в секторе Газа
ВВС Израиля во вторник нанесли удар по девяти наземным и подземным установкам для запуска ракет в секторе Газа за утро вторника, сообщили военные. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:34
2021-05-18T13:34
2021-05-18T13:38
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ввс израиля
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. ВВС Израиля во вторник нанесли удар по девяти наземным и подземным установкам для запуска ракет в секторе Газа за утро вторника, сообщили военные."Начиная с 8.00 утра истребители ВВС Израиля и летательные аппараты обнаружили и атаковали девять подземных и наземных установок для запуска ракет в секторе Газа",- говорится в сообщении пресс-службы армии.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ввс израиля, сектор газа, в мире