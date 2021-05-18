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Израиль нанес удары по девяти ракетным установкам в секторе Газа
Израиль нанес удары по девяти ракетным установкам в секторе Газа - РИА Новости, 18.05.2021
Израиль нанес удары по девяти ракетным установкам в секторе Газа
ВВС Израиля во вторник нанесли удар по девяти наземным и подземным установкам для запуска ракет в секторе Газа за утро вторника, сообщили военные. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:34
2021-05-18T13:38
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ввс израиля
сектор газа
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. ВВС Израиля во вторник нанесли удар по девяти наземным и подземным установкам для запуска ракет в секторе Газа за утро вторника, сообщили военные."Начиная с 8.00 утра истребители ВВС Израиля и летательные аппараты обнаружили и атаковали девять подземных и наземных установок для запуска ракет в секторе Газа",- говорится в сообщении пресс-службы армии.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ввс израиля, сектор газа, в мире

Израиль нанес удары по девяти ракетным установкам в секторе Газа

13:34 18.05.2021 (обновлено: 13:38 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. ВВС Израиля во вторник нанесли удар по девяти наземным и подземным установкам для запуска ракет в секторе Газа за утро вторника, сообщили военные.
"Начиная с 8.00 утра истребители ВВС Израиля и летательные аппараты обнаружили и атаковали девять подземных и наземных установок для запуска ракет в секторе Газа",- говорится в сообщении пресс-службы армии.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуВВС ИзраиляСектор ГазаВ мире
 
 
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