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Новое оружие России
https://ria.ru/20210518/avianosets-1732758352.html
В ВПК назвали сроки строительства нового российского авианосца
В ВПК назвали сроки строительства нового российского авианосца
Новый российский авианосец можно будет построить за 10 лет, если будут готовы завод и палубный истребитель, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:42
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новое оружие россии
владимир поспелов
россия
безопасность
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Новый российский авианосец можно будет построить за 10 лет, если будут готовы завод и палубный истребитель, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.Ранее он заявил, что аванпроект нового авианосца подготовлен, его могут внести в новую программу вооружения на 2024-2033 годы, строительство обойдется в полтриллиона рублей.Читайте полный текст интервью Владимира Поспелова &gt;&gt;
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владимир поспелов, россия, безопасность

В ВПК назвали сроки строительства нового российского авианосца

10:42 18.05.2021 (обновлено: 11:04 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАндреевский флаг на корабле на причале Североморска
Андреевский флаг на корабле на причале Североморска - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Новый российский авианосец можно будет построить за 10 лет, если будут готовы завод и палубный истребитель, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
"Минимум 10 лет при наличии научно-технического задела по самолету и готовности судостроительной верфи", - сказал Поспелов.
Ранее он заявил, что аванпроект нового авианосца подготовлен, его могут внести в новую программу вооружения на 2024-2033 годы, строительство обойдется в полтриллиона рублей.
Читайте полный текст интервью Владимира Поспелова >>
Российский авианосец Адмирал Кузнецов - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
03:13Новое оружие России
В ВПК рассказали о проекте нового российского авианосца
 
Новое оружие РоссииВладимир ПоспеловРоссияБезопасность
 
 
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