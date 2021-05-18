https://ria.ru/20210518/avianosets-1732758352.html

В ВПК назвали сроки строительства нового российского авианосца

В ВПК назвали сроки строительства нового российского авианосца

Новый российский авианосец можно будет построить за 10 лет, если будут готовы завод и палубный истребитель, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T10:42

2021-05-18T10:42

2021-05-18T11:04

новое оружие россии

владимир поспелов

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155612/76/1556127609_0:107:3262:1942_1920x0_80_0_0_02a1d7e270d757c0aa22018605f41b92.jpg

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Новый российский авианосец можно будет построить за 10 лет, если будут готовы завод и палубный истребитель, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.Ранее он заявил, что аванпроект нового авианосца подготовлен, его могут внести в новую программу вооружения на 2024-2033 годы, строительство обойдется в полтриллиона рублей.Читайте полный текст интервью Владимира Поспелова >>

https://ria.ru/20210518/avianosets-1732730310.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир поспелов, россия, безопасность