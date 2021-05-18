https://ria.ru/20210518/avianosets-1732758352.html
В ВПК назвали сроки строительства нового российского авианосца
В ВПК назвали сроки строительства нового российского авианосца
Новый российский авианосец можно будет построить за 10 лет, если будут готовы завод и палубный истребитель, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:42
2021-05-18T10:42
2021-05-18T11:04
новое оружие россии
владимир поспелов
россия
безопасность
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Новый российский авианосец можно будет построить за 10 лет, если будут готовы завод и палубный истребитель, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.Ранее он заявил, что аванпроект нового авианосца подготовлен, его могут внести в новую программу вооружения на 2024-2033 годы, строительство обойдется в полтриллиона рублей.Читайте полный текст интервью Владимира Поспелова >>
https://ria.ru/20210518/avianosets-1732730310.html
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владимир поспелов, россия, безопасность