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В ВПК оценили стоимость нового российского авианосца
В ВПК оценили стоимость нового российского авианосца - РИА Новости, 18.05.2021
В ВПК оценили стоимость нового российского авианосца
Строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T04:04
2021-05-18T04:04
2021-05-18T11:05
новое оружие россии
владимир поспелов
россия
москва
армия
безопасность
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.При этом он назвал эту цифру лукавой. По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70 - 80 тысяч тонн. При создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства."Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20 процентов, но не в разы. Иначе уйдём в долгострой на многие годы", - предупредил Поспелов.При этом он подчеркнул, что российский авианосец должен быть дешевле, но и немного поменьше американских, обладающих 110 тысячами тонн водоизмещения и принимающих более 100 летательных аппаратов, если считать вместе с беспилотниками.Читайте полный текст интервью Владимира Поспелова >>
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владимир поспелов, россия, москва, армия, безопасность