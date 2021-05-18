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Новое оружие России
https://ria.ru/20210518/avianosets-1732731840.html
В ВПК оценили стоимость нового российского авианосца
В ВПК оценили стоимость нового российского авианосца - РИА Новости, 18.05.2021
В ВПК оценили стоимость нового российского авианосца
Строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T04:04
2021-05-18T11:05
новое оружие россии
владимир поспелов
россия
москва
армия
безопасность
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.При этом он назвал эту цифру лукавой. По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70 - 80 тысяч тонн. При создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства."Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20 процентов, но не в разы. Иначе уйдём в долгострой на многие годы", - предупредил Поспелов.При этом он подчеркнул, что российский авианосец должен быть дешевле, но и немного поменьше американских, обладающих 110 тысячами тонн водоизмещения и принимающих более 100 летательных аппаратов, если считать вместе с беспилотниками.Читайте полный текст интервью Владимира Поспелова &gt;&gt;
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владимир поспелов, россия, москва, армия, безопасность

В ВПК оценили стоимость нового российского авианосца

04:04 18.05.2021 (обновлено: 11:05 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании / Перейти в фотобанкРоссийский тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
"Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец – около 500 миллиардов рублей", - сказал Поспелов.
При этом он назвал эту цифру лукавой. По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70 - 80 тысяч тонн. При создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства.
"Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20 процентов, но не в разы. Иначе уйдём в долгострой на многие годы", - предупредил Поспелов.
При этом он подчеркнул, что российский авианосец должен быть дешевле, но и немного поменьше американских, обладающих 110 тысячами тонн водоизмещения и принимающих более 100 летательных аппаратов, если считать вместе с беспилотниками.
Читайте полный текст интервью Владимира Поспелова >>
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