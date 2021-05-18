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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210518/avianosets-1732730310.html
В ВПК рассказали о проекте нового российского авианосца
В ВПК рассказали о проекте нового российского авианосца
Военно-промышленная комиссия Российской Федерации при подготовке новой госпрограммы вооружения на 2024-2033 годы оценит целесообразность включения в нее планов... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T03:13
2021-05-18T12:55
новое оружие россии
владимир поспелов
россия
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
ка-27
су-33
ссср
армия
безопасность
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Военно-промышленная комиссия Российской Федерации при подготовке новой госпрограммы вооружения на 2024-2033 годы оценит целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца, рассказал в интервью РИА Новости ее участник, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.По словам Поспелова, Россия располагает многими необходимыми для создания такого крупного корабля технологиями, однако некоторые потребуется доработать."Ядерные энергетические установки необходимой мощности, которые обеспечат соответствующую скорость, тоже есть. Но несколько основных элементов будущего авианосца требуется довести до ума, в том числе системы взлета и посадки летательных аппаратов. Кроме того, мы должны создать перспективный палубный корабельный истребитель, способный нести необходимое количество вооружения", — рассказал специалист.Сейчас в составе ВМФ только один корабль подобного класса — тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Его ввели в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. Пока он находится на ремонте. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет.Длина палубы российского авианосца — 306 метров, ширина — 75 метров, водоизмещение корабля — 60 тысяч тонн, максимальная дальность плавания — 8417 миль (более 15 тысяч километров). Экипаж — 1960 человек, в том числе 518 офицеров и 210 мичманов.Штатное крыло авианосца "Адмирал Кузнецов" состоит из палубных самолетов Су-33 и Су-25, а также вертолетов Ка-27/Ка29. На корабле проходила испытание новая авиагруппа в составе истребителей МиГ-29К и вертолетов Ка-52К.Кроме того, "Адмирал Кузнецов" располагает противокорабельными крылатыми ракетами комплекса ударного ракетного оружия "Гранит" (12 подпалубных пусковых установок размещены у основания трамплина), зенитными ракетными комплексами "Кинжал" (четыре модуля — 192 ракеты) и "Кортик" (восемь модулей — 256 ракет и 48 тысяч снарядов).Читайте полный текст интервью Владимира Поспелова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210517/borey-1732567307.html
https://ria.ru/20210513/voyna-1732216972.html
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владимир поспелов, россия, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", ка-27, су-33, ссср, армия, безопасность

В ВПК рассказали о проекте нового российского авианосца

03:13 18.05.2021 (обновлено: 12:55 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании / Перейти в фотобанкРоссийский авианосец "Адмирал Кузнецов"
Российский авианосец Адмирал Кузнецов - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Военно-промышленная комиссия Российской Федерации при подготовке новой госпрограммы вооружения на 2024-2033 годы оценит целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца, рассказал в интервью РИА Новости ее участник, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

"По идее, для ВМФ нужно три таких корабля — головной и два серийных. Аванпроект авианосца есть", — отметил он.

По словам Поспелова, Россия располагает многими необходимыми для создания такого крупного корабля технологиями, однако некоторые потребуется доработать.
"Ядерные энергетические установки необходимой мощности, которые обеспечат соответствующую скорость, тоже есть. Но несколько основных элементов будущего авианосца требуется довести до ума, в том числе системы взлета и посадки летательных аппаратов. Кроме того, мы должны создать перспективный палубный корабельный истребитель, способный нести необходимое количество вооружения", — рассказал специалист.
Сейчас в составе ВМФ только один корабль подобного класса — тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Его ввели в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. Пока он находится на ремонте. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет.
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Длина палубы российского авианосца — 306 метров, ширина — 75 метров, водоизмещение корабля — 60 тысяч тонн, максимальная дальность плавания — 8417 миль (более 15 тысяч километров). Экипаж — 1960 человек, в том числе 518 офицеров и 210 мичманов.
Штатное крыло авианосца "Адмирал Кузнецов" состоит из палубных самолетов Су-33 и Су-25, а также вертолетов Ка-27/Ка29. На корабле проходила испытание новая авиагруппа в составе истребителей МиГ-29К и вертолетов Ка-52К.
Кроме того, "Адмирал Кузнецов" располагает противокорабельными крылатыми ракетами комплекса ударного ракетного оружия "Гранит" (12 подпалубных пусковых установок размещены у основания трамплина), зенитными ракетными комплексами "Кинжал" (четыре модуля — 192 ракеты) и "Кортик" (восемь модулей — 256 ракет и 48 тысяч снарядов).
Читайте полный текст интервью Владимира Поспелова >>
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Новое оружие РоссииВладимир ПоспеловРоссияТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"Ка-27Су-33СССРАрмияБезопасность
 
 
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