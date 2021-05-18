В Центре киберугроз рассказали о хакерских атаках на медучреждения
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число попыток кибератак на российские медицинские службы в последние годы выросли, но не достигли цели, поскольку для защиты от них приняты нужные меры, рассказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Резко возросло количество компьютерных атак на нашего головного разработчика, это "Вектор". Такие примеры есть... А с атаками на медицинские учреждения мы столкнулись в конце 2019 года, весь 2020 год количество подобных атак возрастало. Это, на мой взгляд, вызвано и эпидемией COVID-19, переходом на электронные карты медицинские, но к счастью, пока такие атаки успешными не были", - сказал он.
По его словам, на направлении защиты медучреждений и разработчиков вакцин сосредоточены силы, которые призваны не допустить хакерские атаки. "Хотя попытки неуклонно возрастают", - отметил Мурашов.