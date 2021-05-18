https://ria.ru/20210518/ataka-1732787473.html

В Центре киберугроз рассказали о хакерских атаках на медучреждения

В Центре киберугроз рассказали о хакерских атаках на медучреждения

Число попыток кибератак на российские медицинские службы в последние годы выросли, но не достигли цели, поскольку для защиты от них приняты нужные меры,... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:52

2021-05-18T12:52

2021-05-18T12:52

россия

николай мурашов

технологии

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152991/28/1529912859_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_3d1f48f450418649ff7e1e56ec4d6099.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число попыток кибератак на российские медицинские службы в последние годы выросли, но не достигли цели, поскольку для защиты от них приняты нужные меры, рассказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, на направлении защиты медучреждений и разработчиков вакцин сосредоточены силы, которые призваны не допустить хакерские атаки. "Хотя попытки неуклонно возрастают", - отметил Мурашов.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай мурашов, технологии, происшествия