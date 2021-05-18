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Блинкен озвучил позицию США по Арктике
Блинкен озвучил позицию США по Арктике - РИА Новости, 18.05.2021
Блинкен озвучил позицию США по Арктике
США хотят, чтобы Арктика оставалась свободной от конфликтов зоной, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Рейкьявике с министром... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:05
2021-05-18T15:29
энтони блинкен
исландия
в мире
арктика
сша
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США хотят, чтобы Арктика оставалась свободной от конфликтов зоной, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Рейкьявике с министром иностранных дел и международного сотрудничества в области развития Исландии Гудлаугуром Тором Тордарсоном."Мы поговорили о наших общих обязательствах по отношению к Арктике... Исландия и США хотят, чтобы она (Арктика - ред.) оставалась свободной от конфликтов, и чтобы там было всестороннее сотрудничество, при котором страны действуют ответственно", - сказал Блинкен."Нам необходимость избегать милитаризации региона (Арктики - ред.). У нас было широкое сотрудничество в прошлом и, надеюсь, что оно сохранится в будущем", - сообщил он.
https://ria.ru/20210517/arktika-1732647561.html
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энтони блинкен, исландия, в мире, арктика, сша

Блинкен озвучил позицию США по Арктике

15:05 18.05.2021 (обновлено: 15:29 18.05.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США хотят, чтобы Арктика оставалась свободной от конфликтов зоной, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Рейкьявике с министром иностранных дел и международного сотрудничества в области развития Исландии Гудлаугуром Тором Тордарсоном.
"Мы поговорили о наших общих обязательствах по отношению к Арктике... Исландия и США хотят, чтобы она (Арктика - ред.) оставалась свободной от конфликтов, и чтобы там было всестороннее сотрудничество, при котором страны действуют ответственно", - сказал Блинкен.
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"Нам необходимость избегать милитаризации региона (Арктики - ред.). У нас было широкое сотрудничество в прошлом и, надеюсь, что оно сохранится в будущем", - сообщил он.
 
Энтони БлинкенИсландияВ миреАрктикаСША
 
 
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