https://ria.ru/20210518/arktika-1732814516.html
Блинкен озвучил позицию США по Арктике
Блинкен озвучил позицию США по Арктике - РИА Новости, 18.05.2021
Блинкен озвучил позицию США по Арктике
США хотят, чтобы Арктика оставалась свободной от конфликтов зоной, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Рейкьявике с министром... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:05
2021-05-18T15:05
2021-05-18T15:29
энтони блинкен
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США хотят, чтобы Арктика оставалась свободной от конфликтов зоной, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Рейкьявике с министром иностранных дел и международного сотрудничества в области развития Исландии Гудлаугуром Тором Тордарсоном."Мы поговорили о наших общих обязательствах по отношению к Арктике... Исландия и США хотят, чтобы она (Арктика - ред.) оставалась свободной от конфликтов, и чтобы там было всестороннее сотрудничество, при котором страны действуют ответственно", - сказал Блинкен."Нам необходимость избегать милитаризации региона (Арктики - ред.). У нас было широкое сотрудничество в прошлом и, надеюсь, что оно сохранится в будущем", - сообщил он.
https://ria.ru/20210517/arktika-1732647561.html
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энтони блинкен, исландия, в мире, арктика, сша