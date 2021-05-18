На Галапагосских островах обрушилась знаменитая скала Арка Дарвина
10:56 18.05.2021 (обновлено: 12:11 18.05.2021)
© Фото : Ministerio del Ambiente y AguaАрка Дарвина на Галапагосских островах после обрушения свода
© Фото : Ministerio del Ambiente y Agua
"Сообщаем, что 17 мая стало известно об обрушении Арки Дарвина, привлекательного природного моста, расположенного менее чем в километре от острова Дарвина на самом севере Галапагосских островов. (Обрушение) стало следствием естественной эрозии", - говорится в сообщении.
Как сообщают местные СМИ, процесс обрушения мог наблюдать утром 17 мая экипаж судна Pikaia. По предварительным данным, в результате падения каменных глыб в море никто не пострадал.
Как видно на фото, опубликованном министерством, свод арки обрушился и над морем теперь возвышаются два каменных столба.
Арка Дарвина - это естественное каменное образование, которое когда-то могло быть частью острова Дарвина, закрытого для посещения с суши. Она является одним из символов Галапагосских островов. Это место считается одним из лучших мест на планете для дайвинга и наблюдения за косяками акул и других видов морских животных.
Галапагосские острова расположены в Тихом океане. Зона этих островов является местом обитания многих уникальных видов, в том числе гигантских черепах, игуан, некоторых видов птиц и других животных. Как считают ученые, наблюдения за галапагосскими черепахами стали отправной точкой для Чарльза Дарвина в создании теории эволюции путем естественного отбора. В 1978 году ЮНЕСКО объявила острова территорией всемирного наследия, а в 1985 году - всемирным биосферным заповедником.