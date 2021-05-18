https://ria.ru/20210518/arka-1732760451.html

На Галапагосских островах обрушилась знаменитая скала Арка Дарвина

На Галапагосских островах обрушилась знаменитая скала Арка Дарвина

Естественное скальное образование Арка Дарвина, расположенное в архипелаге Галапагосских островов, обрушилось, причиной послужила эррозия, сообщило в Twitter... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T10:56

2021-05-18T10:56

2021-05-18T12:11

туризм

новости - туризм

тихий океан

чарльз дарвин

юнеско

эквадор

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732761415_0:5:802:456_1920x0_80_0_0_686bdece2169d209202ba9dc33eb016b.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Естественное скальное образование Арка Дарвина, расположенное в архипелаге Галапагосских островов, обрушилось, причиной послужила эррозия, сообщило в Twitter министерство окружающей среды Эквадора.Как сообщают местные СМИ, процесс обрушения мог наблюдать утром 17 мая экипаж судна Pikaia. По предварительным данным, в результате падения каменных глыб в море никто не пострадал.Как видно на фото, опубликованном министерством, свод арки обрушился и над морем теперь возвышаются два каменных столба.Арка Дарвина - это естественное каменное образование, которое когда-то могло быть частью острова Дарвина, закрытого для посещения с суши. Она является одним из символов Галапагосских островов. Это место считается одним из лучших мест на планете для дайвинга и наблюдения за косяками акул и других видов морских животных.Галапагосские острова расположены в Тихом океане. Зона этих островов является местом обитания многих уникальных видов, в том числе гигантских черепах, игуан, некоторых видов птиц и других животных. Как считают ученые, наблюдения за галапагосскими черепахами стали отправной точкой для Чарльза Дарвина в создании теории эволюции путем естественного отбора. В 1978 году ЮНЕСКО объявила острова территорией всемирного наследия, а в 1985 году - всемирным биосферным заповедником.

тихий океан

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, тихий океан, чарльз дарвин, юнеско, эквадор, в мире