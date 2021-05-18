Суд продлил арест бизнесмену Шпигелю по делу Белозерцева
12:29 18.05.2021 (обновлено: 12:45 18.05.2021)
© Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, обвиняемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву,
© Пресс-служба Басманного суда
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест бизнесмена Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, арест Шпигелю продлен до 20 августа", - сказала собеседница агентства.
Шпигель участвовал в заседании по видеосвязи из больницы "Матросской тишины".
На проблемы со здоровьем глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине".
Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде полтора месяца назад Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", пообещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.
Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.
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