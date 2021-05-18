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Суд продлил арест бизнесмену Шпигелю по делу Белозерцева
Суд продлил арест бизнесмену Шпигелю по делу Белозерцева
Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест бизнесмена Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:29
2021-05-18T12:45
дело ивана белозерцева
россия
борис шпигель
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест бизнесмена Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Шпигель участвовал в заседании по видеосвязи из больницы "Матросской тишины".На проблемы со здоровьем глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине".Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде полтора месяца назад Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", пообещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.
https://ria.ru/20210406/shpigel-1604439104.html
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дело ивана белозерцева, россия, борис шпигель, пензенская область, происшествия

Суд продлил арест бизнесмену Шпигелю по делу Белозерцева

12:29 18.05.2021 (обновлено: 12:45 18.05.2021)
 
© Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, обвиняемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву,
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель, обвиняемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест бизнесмена Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, арест Шпигелю продлен до 20 августа", - сказала собеседница агентства.
Шпигель участвовал в заседании по видеосвязи из больницы "Матросской тишины".
На проблемы со здоровьем глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине".
Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде полтора месяца назад Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", пообещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 13:38
Бизнесмен Шпигель пообещал сотрудничать со следствием по делу Белозерцева
Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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Дело Ивана БелозерцеваРоссияБорис ШпигельПензенская областьПроисшествия
 
 
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