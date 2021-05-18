https://ria.ru/20210518/arest-1732782542.html

Суд продлил арест бизнесмену Шпигелю по делу Белозерцева

Суд продлил арест бизнесмену Шпигелю по делу Белозерцева

Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест бизнесмена Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву,... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:29

2021-05-18T12:29

2021-05-18T12:45

дело ивана белозерцева

россия

борис шпигель

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест бизнесмена Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Шпигель участвовал в заседании по видеосвязи из больницы "Матросской тишины".На проблемы со здоровьем глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине".Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде полтора месяца назад Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", пообещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.

https://ria.ru/20210406/shpigel-1604439104.html

https://ria.ru/20210408/bibliya-1727323661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело ивана белозерцева, россия, борис шпигель, пензенская область, происшествия