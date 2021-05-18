https://ria.ru/20210518/apple-1732775738.html

Apple Music запускает формат высокого качества звучания

Apple Music запускает формат высокого качества звучания

Компания Apple анонсировала важное обновление своего сервиса потокового воспроизведения музыки — в Apple Music станет возможно слушать музыку без потерь в... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:59

2021-05-18T11:59

2021-05-18T11:59

наука

apple

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Компания Apple анонсировала важное обновление своего сервиса потокового воспроизведения музыки — в Apple Music станет возможно слушать музыку без потерь в качестве.Первыми высокое качество звучания получат несколько тысяч песен из Apple Music, а в последствии lossless-версии получат каждый из 75 миллионов треков.Пользователям дадут возможность выбрать качество воспроизведения в зависимости от скорости соединения. Будет доступен звук в формате Lossless Audio, начиная с качества CD-диска при 16 бит и 44.1 кГц и до максимального качества Hi-Res при 24 бит и 192 кГц. Для высококачественного звука потребуются наушники AirPods и Beats с чипами H1 или W1.Как обещают в Apple, прослушивание в lossless-качестве не будет стоить пользователям дополнительных денег — в России цена подписки на месяц останется на уровне 169 рублей. Функцию запустят уже в июне.

https://ria.ru/20210511/macbook-1731778667.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, гаджеты, технологии