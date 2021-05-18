В ЕЕК зафиксировали всплеск антисемитизма в Европе
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгрессаПрезидент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. В Европе наблюдается всплеск нападок на еврейские общины, прежде всего в Германии, в контексте обострения напряжённости на Ближнем Востоке, заявили РИА Новости в Европейском еврейском конгрессе (ЕЕК).
"Посягательства на евреев и еврейские объекты всегда мотивированы антисемитизмом, как бы их ни пытались связать с событиями геополитического характера, происходящими на расстоянии 3000 миль от мест, где случаются такие инциденты. Мы вновь наблюдаем распространение лживых и полных ненависти измышлений об Израиле и его праве защищаться от террористических атак ХАМАСа, разжигающих ненависть к евреям и провоцирующих нападения на них в странах Европы", - приводит пресс-служба слова главы ЕЕК Вячеслава Моше Кантора.
По его словам, целью атак становятся еврейские общины в странах Евросоюза. Прежде всего в германии, где ранее неизвестные забросали камнями окна синагоги в Берлине и сожгли израильский флаг. Аналогичный инцидент с символикой Израиля, уточнили в ЕЕК, произошел возле синагоги в Мюнстере, а в Дюссельдорфе неизвестные осквернили иудейский мемориал.
"Мы решительно осуждаем попытки перенести и распространить агрессию, объектом которой сейчас стало еврейское государство, на еврейские общины в Европе. Мы призываем правоохранительные органы Германии и всей Европы в это сложное время обострения напряжённости обеспечить необходимую защиту нашим общинам и проводить бескомпромиссную политику нулевой толерантности к лицам, разжигающим ненависть", — подчеркнул Кантор.
Ранее сообщалось, что в Германии усиливают охрану синагог на фоне обострения на Ближнем Востоке. Полиция Бонна усилила охрану после беспорядков, произошедших во вторник вечером. В Берлине синагоги традиционно находятся под охраной, сообщалось, что на акции в поддержку Палестины пострадали полицейские. В Мюнстере охрана синагоги переведена в круглосуточный режим.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.