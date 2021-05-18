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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210518/antisemitizm-1732777386.html
В ЕЕК зафиксировали всплеск антисемитизма в Европе
В ЕЕК зафиксировали всплеск антисемитизма в Европе - РИА Новости, 18.05.2021
В ЕЕК зафиксировали всплеск антисемитизма в Европе
В Европе наблюдается всплеск нападок на еврейские общины, прежде всего в Германии, в контексте обострения напряжённости на Ближнем Востоке, заявили РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:07
2021-05-18T12:07
религия и мировоззрение
вячеслав моше кантор
ближний восток
вячеслав кантор
евросоюз
европа
хамас
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. В Европе наблюдается всплеск нападок на еврейские общины, прежде всего в Германии, в контексте обострения напряжённости на Ближнем Востоке, заявили РИА Новости в Европейском еврейском конгрессе (ЕЕК)."Посягательства на евреев и еврейские объекты всегда мотивированы антисемитизмом, как бы их ни пытались связать с событиями геополитического характера, происходящими на расстоянии 3000 миль от мест, где случаются такие инциденты. Мы вновь наблюдаем распространение лживых и полных ненависти измышлений об Израиле и его праве защищаться от террористических атак ХАМАСа, разжигающих ненависть к евреям и провоцирующих нападения на них в странах Европы", - приводит пресс-служба слова главы ЕЕК Вячеслава Моше Кантора. По его словам, целью атак становятся еврейские общины в странах Евросоюза. Прежде всего в германии, где ранее неизвестные забросали камнями окна синагоги в Берлине и сожгли израильский флаг. Аналогичный инцидент с символикой Израиля, уточнили в ЕЕК, произошел возле синагоги в Мюнстере, а в Дюссельдорфе неизвестные осквернили иудейский мемориал."Мы решительно осуждаем попытки перенести и распространить агрессию, объектом которой сейчас стало еврейское государство, на еврейские общины в Европе. Мы призываем правоохранительные органы Германии и всей Европы в это сложное время обострения напряжённости обеспечить необходимую защиту нашим общинам и проводить бескомпромиссную политику нулевой толерантности к лицам, разжигающим ненависть", — подчеркнул Кантор.Ранее сообщалось, что в Германии усиливают охрану синагог на фоне обострения на Ближнем Востоке. Полиция Бонна усилила охрану после беспорядков, произошедших во вторник вечером. В Берлине синагоги традиционно находятся под охраной, сообщалось, что на акции в поддержку Палестины пострадали полицейские. В Мюнстере охрана синагоги переведена в круглосуточный режим.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.
https://ria.ru/20210512/sinagoga-1732028936.html
https://ria.ru/20210517/angliya-1732615253.html
ближний восток
европа
берлин (город)
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вячеслав моше кантор, ближний восток, вячеслав кантор, евросоюз, европа, хамас, берлин (город), в мире

В ЕЕК зафиксировали всплеск антисемитизма в Европе

12:07 18.05.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгрессаПрезидент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. В Европе наблюдается всплеск нападок на еврейские общины, прежде всего в Германии, в контексте обострения напряжённости на Ближнем Востоке, заявили РИА Новости в Европейском еврейском конгрессе (ЕЕК).
"Посягательства на евреев и еврейские объекты всегда мотивированы антисемитизмом, как бы их ни пытались связать с событиями геополитического характера, происходящими на расстоянии 3000 миль от мест, где случаются такие инциденты. Мы вновь наблюдаем распространение лживых и полных ненависти измышлений об Израиле и его праве защищаться от террористических атак ХАМАСа, разжигающих ненависть к евреям и провоцирующих нападения на них в странах Европы", - приводит пресс-служба слова главы ЕЕК Вячеслава Моше Кантора.
Раввин Горин Борух - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 20:06Религия и мировоззрение
Синагога в Москве усилила охрану из-за конфликта на Ближнем Востоке
По его словам, целью атак становятся еврейские общины в странах Евросоюза. Прежде всего в германии, где ранее неизвестные забросали камнями окна синагоги в Берлине и сожгли израильский флаг. Аналогичный инцидент с символикой Израиля, уточнили в ЕЕК, произошел возле синагоги в Мюнстере, а в Дюссельдорфе неизвестные осквернили иудейский мемориал.
"Мы решительно осуждаем попытки перенести и распространить агрессию, объектом которой сейчас стало еврейское государство, на еврейские общины в Европе. Мы призываем правоохранительные органы Германии и всей Европы в это сложное время обострения напряжённости обеспечить необходимую защиту нашим общинам и проводить бескомпромиссную политику нулевой толерантности к лицам, разжигающим ненависть", — подчеркнул Кантор.
Ранее сообщалось, что в Германии усиливают охрану синагог на фоне обострения на Ближнем Востоке. Полиция Бонна усилила охрану после беспорядков, произошедших во вторник вечером. В Берлине синагоги традиционно находятся под охраной, сообщалось, что на акции в поддержку Палестины пострадали полицейские. В Мюнстере охрана синагоги переведена в круглосуточный режим.
Лондон - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 12:49
В Англии госпитализировали раввина после нападения подростков
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.
 
Религия и мировоззрениеВячеслав Моше КанторБлижний ВостокВячеслав КанторЕвросоюзЕвропаХамасБерлин (город)В мире
 
 
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