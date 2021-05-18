https://ria.ru/20210518/anapa-1732850035.html

В Анапе загорелась мансарда трехэтажной гостиницы

В Анапе загорелась мансарда трехэтажной гостиницы - РИА Новости, 18.05.2021

В Анапе загорелась мансарда трехэтажной гостиницы

Мансарда трехэтажной гостиницы загорелась на площади 300 квадратных метров в Анапе, из горящего здания эвакуирован персонал, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T18:12

2021-05-18T18:12

2021-05-18T18:29

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

анапа

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мансарда трехэтажной гостиницы загорелась на площади 300 квадратных метров в Анапе, из горящего здания эвакуирован персонал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, по предварительным данным, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Из здания эвакуированы 15 сотрудников гостиницы. К тушению пожара привлечены более 30 человек и 10 единиц техники."В 17:13 диспетчеру "01" Анапского пожарно- спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: городок-курорт Анапа, улица Шевченко. По прибытии первых подразделений установлено, что происходит возгорание в здании на общей площади 120 м2... Площадь 300 квадратных метров по состоянию на 17.40... Эвакуировано 15 человек", - сообщила позднее пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.По его словам, борьбу с огнем в настоящее время ведут 65 человек и 23 единицы техники."В 18.11 объявлена локализация пожара на площади 450 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210312/pozhar-1600987506.html

https://ria.ru/20210421/krasnodar-1729324326.html

россия

анапа

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), анапа, происшествия