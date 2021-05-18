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В Анапе загорелась мансарда трехэтажной гостиницы
В Анапе загорелась мансарда трехэтажной гостиницы - РИА Новости, 18.05.2021
В Анапе загорелась мансарда трехэтажной гостиницы
Мансарда трехэтажной гостиницы загорелась на площади 300 квадратных метров в Анапе, из горящего здания эвакуирован персонал, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T18:12
2021-05-18T18:29
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
анапа
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мансарда трехэтажной гостиницы загорелась на площади 300 квадратных метров в Анапе, из горящего здания эвакуирован персонал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, по предварительным данным, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Из здания эвакуированы 15 сотрудников гостиницы. К тушению пожара привлечены более 30 человек и 10 единиц техники."В 17:13 диспетчеру "01" Анапского пожарно- спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: городок-курорт Анапа, улица Шевченко. По прибытии первых подразделений установлено, что происходит возгорание в здании на общей площади 120 м2... Площадь 300 квадратных метров по состоянию на 17.40... Эвакуировано 15 человек", - сообщила позднее пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.По его словам, борьбу с огнем в настоящее время ведут 65 человек и 23 единицы техники."В 18.11 объявлена локализация пожара на площади 450 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), анапа, происшествия

В Анапе загорелась мансарда трехэтажной гостиницы

18:12 18.05.2021 (обновлено: 18:29 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Роман Денисов / Перейти в фотобанкВиды города Анапа
Виды города Анапа - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Роман Денисов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мансарда трехэтажной гостиницы загорелась на площади 300 квадратных метров в Анапе, из горящего здания эвакуирован персонал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре на мансардном этаже трехэтажной гостиницы на улице Шевченко", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Из здания эвакуированы 15 сотрудников гостиницы. К тушению пожара привлечены более 30 человек и 10 единиц техники.
"В 17:13 диспетчеру "01" Анапского пожарно- спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: городок-курорт Анапа, улица Шевченко. По прибытии первых подразделений установлено, что происходит возгорание в здании на общей площади 120 м2... Площадь 300 квадратных метров по состоянию на 17.40... Эвакуировано 15 человек", - сообщила позднее пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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"По уточненной информации, площадь пожара составляет 450 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, борьбу с огнем в настоящее время ведут 65 человек и 23 единицы техники.
"В 18.11 объявлена локализация пожара на площади 450 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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