https://ria.ru/20210518/amazon-1732799649.html

СМИ сообщили о планах Amazon приобрести киностудию Metro-Goldwyn-Mayer

СМИ сообщили о планах Amazon приобрести киностудию Metro-Goldwyn-Mayer - РИА Новости, 18.05.2021

СМИ сообщили о планах Amazon приобрести киностудию Metro-Goldwyn-Mayer

Онлайн-ритейлер Amazon ведет переговоры о покупке американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer примерно за 9 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T13:55

2021-05-18T13:55

2021-05-18T14:02

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Онлайн-ритейлер Amazon ведет переговоры о покупке американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer примерно за 9 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.В декабре СМИ писали, что MGM Holdings, владеющая студией Metro-Goldwyn-Mayer, начала процесс продажи, выбрала для этого банки и ищет покупателей, а стоимость этих активов может достичь 5,5 миллиарда долларов.Газета отмечает, что новости о возможной покупке MGM компанией Amazon поступили в условиях консолидации в секторе - так, несколькими годами ранее американский телекоммуникационный гигант AT&T купил Warner Bros, а Disney приобрела ключевые активы студии 21st Century Fox. Еще ранее студия Universal ушла под контроль телекоммуникационной Comcast, а Paramount досталась Viacom.Metro-Goldwyn-Mayer - американская компания, производящая и прокатывающая кино- и видеопродукцию, основана в 1924 году. Библиотека компании включает в себя более 4 тысяч фильмов, в том числе о Джеймсе Бонде, Рокки, Розовой пантере, Робокопе, Хоббите, сериалы "Викинги" и "Рассказ служанки". Узнаваемый логотип компании - рычащий лев, окруженный кинолентами. Ее дочерние компании - United Artists, Orion Pictures и другие. MGM Holdings основана в 2005 году.

https://ria.ru/20210302/diskriminatsiya-1599524887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, amazon.com, inc., в мире