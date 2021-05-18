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СМИ сообщили о планах Amazon приобрести киностудию Metro-Goldwyn-Mayer
СМИ сообщили о планах Amazon приобрести киностудию Metro-Goldwyn-Mayer - РИА Новости, 18.05.2021
СМИ сообщили о планах Amazon приобрести киностудию Metro-Goldwyn-Mayer
Онлайн-ритейлер Amazon ведет переговоры о покупке американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer примерно за 9 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:55
2021-05-18T14:02
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Онлайн-ритейлер Amazon ведет переговоры о покупке американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer примерно за 9 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.В декабре СМИ писали, что MGM Holdings, владеющая студией Metro-Goldwyn-Mayer, начала процесс продажи, выбрала для этого банки и ищет покупателей, а стоимость этих активов может достичь 5,5 миллиарда долларов.Газета отмечает, что новости о возможной покупке MGM компанией Amazon поступили в условиях консолидации в секторе - так, несколькими годами ранее американский телекоммуникационный гигант AT&amp;T купил Warner Bros, а Disney приобрела ключевые активы студии 21st Century Fox. Еще ранее студия Universal ушла под контроль телекоммуникационной Comcast, а Paramount досталась Viacom.Metro-Goldwyn-Mayer - американская компания, производящая и прокатывающая кино- и видеопродукцию, основана в 1924 году. Библиотека компании включает в себя более 4 тысяч фильмов, в том числе о Джеймсе Бонде, Рокки, Розовой пантере, Робокопе, Хоббите, сериалы "Викинги" и "Рассказ служанки". Узнаваемый логотип компании - рычащий лев, окруженный кинолентами. Ее дочерние компании - United Artists, Orion Pictures и другие. MGM Holdings основана в 2005 году.
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новости культуры, amazon.com, inc., в мире

СМИ сообщили о планах Amazon приобрести киностудию Metro-Goldwyn-Mayer

13:55 18.05.2021 (обновлено: 14:02 18.05.2021)
 
© AP Photo / Reed SaxonГлава и основатель Amazon Джефф Безос выступает на презентации Kindle Fire HD и Kindle Paperwhite в Санта-Монике, Калифорния
Глава и основатель Amazon Джефф Безос выступает на презентации Kindle Fire HD и Kindle Paperwhite в Санта-Монике, Калифорния - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© AP Photo / Reed Saxon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Онлайн-ритейлер Amazon ведет переговоры о покупке американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer примерно за 9 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В декабре СМИ писали, что MGM Holdings, владеющая студией Metro-Goldwyn-Mayer, начала процесс продажи, выбрала для этого банки и ищет покупателей, а стоимость этих активов может достичь 5,5 миллиарда долларов.
Газета отмечает, что новости о возможной покупке MGM компанией Amazon поступили в условиях консолидации в секторе - так, несколькими годами ранее американский телекоммуникационный гигант AT&T купил Warner Bros, а Disney приобрела ключевые активы студии 21st Century Fox. Еще ранее студия Universal ушла под контроль телекоммуникационной Comcast, а Paramount досталась Viacom.
Metro-Goldwyn-Mayer - американская компания, производящая и прокатывающая кино- и видеопродукцию, основана в 1924 году. Библиотека компании включает в себя более 4 тысяч фильмов, в том числе о Джеймсе Бонде, Рокки, Розовой пантере, Робокопе, Хоббите, сериалы "Викинги" и "Рассказ служанки". Узнаваемый логотип компании - рычащий лев, окруженный кинолентами. Ее дочерние компании - United Artists, Orion Pictures и другие. MGM Holdings основана в 2005 году.
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