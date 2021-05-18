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Корпорация МСП поможет агропродукции МСП попасть на полки "Магнита"
Корпорация МСП поможет агропродукции МСП попасть на полки "Магнита" - РИА Новости, 18.05.2021
Корпорация МСП поможет агропродукции МСП попасть на полки "Магнита"
Корпорация МСП и розничная сеть "Магнит" заключили соглашение о взаимодействии по расширению доступа продукции малого и среднего бизнеса агропромышленного... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:16
2021-05-18T19:16
корпорация мсп
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Корпорация МСП и розничная сеть "Магнит" заключили соглашение о взаимодействии по расширению доступа продукции малого и среднего бизнеса агропромышленного комплекса к полкам федеральной торговой сети, сообщает пресс-служба корпорации.Соглашение предусматривает совместные бесплатные обучающие мероприятия, в ходе которых предприниматели узнают, как в короткие сроки адаптироваться к требованиям, предъявляемым к поставщикам, и увеличить объёмы производства. Кроме того, производителям сельскохозяйственной продукции доступен комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров (совместный продукт Корпорации МСП и банков), который включает в себя, в том числе финансовые инструменты, такие как гранты Минсельхоза, гарантии Корпорации, кредитные продукты МСП Банка, Сбербанка, Россельхозбанка, а также лизинг сельхозтехники.Он добавил, что в настоящий момент Корпорация МСП помогает малому бизнесу попасть на полки таких крупных ритейлеров, как Х5 Retail Group, МЕТРО Cash&amp;Carry, группа компаний Дикси, "ВкусВилл".В свою очередь, генеральный директор сети "Магнит" Ян Дюннинг отметил, что ритейлер заинтересован в расширении ассортимента локальных товаров, которые традиционно производятся субъектами малого и среднего предпринимательства.
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корпорация мсп, новости компаний - экономика

Корпорация МСП поможет агропродукции МСП попасть на полки "Магнита"

19:16 18.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛоготип магазина "Магнит" на одной из улиц в Москве
Логотип магазина Магнит на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Корпорация МСП и розничная сеть "Магнит" заключили соглашение о взаимодействии по расширению доступа продукции малого и среднего бизнеса агропромышленного комплекса к полкам федеральной торговой сети, сообщает пресс-служба корпорации.
Соглашение предусматривает совместные бесплатные обучающие мероприятия, в ходе которых предприниматели узнают, как в короткие сроки адаптироваться к требованиям, предъявляемым к поставщикам, и увеличить объёмы производства. Кроме того, производителям сельскохозяйственной продукции доступен комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров (совместный продукт Корпорации МСП и банков), который включает в себя, в том числе финансовые инструменты, такие как гранты Минсельхоза, гарантии Корпорации, кредитные продукты МСП Банка, Сбербанка, Россельхозбанка, а также лизинг сельхозтехники.
"В разрабатываемой стратегии Корпорации МСП одна из основных задач — организация и расширение рынков сбыта произведенной продукции малым бизнесом в сфере АПК. В рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" наша главная задача — обеспечить комфортный выход сельхозпроизводителей на полки крупных ритейлеров. Соглашение даст возможность предпринимателям выйти на новые рынки сбыта и увеличить производство, а посетители магазинов смогут купить качественную фермерскую продукцию", — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что в настоящий момент Корпорация МСП помогает малому бизнесу попасть на полки таких крупных ритейлеров, как Х5 Retail Group, МЕТРО Cash&Carry, группа компаний Дикси, "ВкусВилл".
В свою очередь, генеральный директор сети "Магнит" Ян Дюннинг отметил, что ритейлер заинтересован в расширении ассортимента локальных товаров, которые традиционно производятся субъектами малого и среднего предпринимательства.
"Уверен, что сотрудничество с Корпорацией МСП откроет дорогу в нашу сеть новым фермерским хозяйствам, что, безусловно, будет позитивно воспринято нашими покупателями", — подчеркнул Дюннинг.
МСП банк - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 11:43
Корпорация МСП увеличила лизинговое финансирование бизнеса
 
Корпорация МСПНовости компаний - Экономика
 
 
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