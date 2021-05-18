https://ria.ru/20210518/agroproduktsiya-1732860004.html

Корпорация МСП поможет агропродукции МСП попасть на полки "Магнита"

Корпорация МСП поможет агропродукции МСП попасть на полки "Магнита" - РИА Новости, 18.05.2021

Корпорация МСП поможет агропродукции МСП попасть на полки "Магнита"

Корпорация МСП и розничная сеть "Магнит" заключили соглашение о взаимодействии по расширению доступа продукции малого и среднего бизнеса агропромышленного... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T19:16

2021-05-18T19:16

2021-05-18T19:16

корпорация мсп

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Корпорация МСП и розничная сеть "Магнит" заключили соглашение о взаимодействии по расширению доступа продукции малого и среднего бизнеса агропромышленного комплекса к полкам федеральной торговой сети, сообщает пресс-служба корпорации.Соглашение предусматривает совместные бесплатные обучающие мероприятия, в ходе которых предприниматели узнают, как в короткие сроки адаптироваться к требованиям, предъявляемым к поставщикам, и увеличить объёмы производства. Кроме того, производителям сельскохозяйственной продукции доступен комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров (совместный продукт Корпорации МСП и банков), который включает в себя, в том числе финансовые инструменты, такие как гранты Минсельхоза, гарантии Корпорации, кредитные продукты МСП Банка, Сбербанка, Россельхозбанка, а также лизинг сельхозтехники.Он добавил, что в настоящий момент Корпорация МСП помогает малому бизнесу попасть на полки таких крупных ритейлеров, как Х5 Retail Group, МЕТРО Cash&Carry, группа компаний Дикси, "ВкусВилл".В свою очередь, генеральный директор сети "Магнит" Ян Дюннинг отметил, что ритейлер заинтересован в расширении ассортимента локальных товаров, которые традиционно производятся субъектами малого и среднего предпринимательства.

https://ria.ru/20210511/lizing-1731744611.html

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корпорация мсп, новости компаний - экономика