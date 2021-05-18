Корпорация МСП поможет агропродукции МСП попасть на полки "Магнита"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛоготип магазина "Магнит" на одной из улиц в Москве
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Корпорация МСП и розничная сеть "Магнит" заключили соглашение о взаимодействии по расширению доступа продукции малого и среднего бизнеса агропромышленного комплекса к полкам федеральной торговой сети, сообщает пресс-служба корпорации.
Соглашение предусматривает совместные бесплатные обучающие мероприятия, в ходе которых предприниматели узнают, как в короткие сроки адаптироваться к требованиям, предъявляемым к поставщикам, и увеличить объёмы производства. Кроме того, производителям сельскохозяйственной продукции доступен комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров (совместный продукт Корпорации МСП и банков), который включает в себя, в том числе финансовые инструменты, такие как гранты Минсельхоза, гарантии Корпорации, кредитные продукты МСП Банка, Сбербанка, Россельхозбанка, а также лизинг сельхозтехники.
"В разрабатываемой стратегии Корпорации МСП одна из основных задач — организация и расширение рынков сбыта произведенной продукции малым бизнесом в сфере АПК. В рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" наша главная задача — обеспечить комфортный выход сельхозпроизводителей на полки крупных ритейлеров. Соглашение даст возможность предпринимателям выйти на новые рынки сбыта и увеличить производство, а посетители магазинов смогут купить качественную фермерскую продукцию", — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
В свою очередь, генеральный директор сети "Магнит" Ян Дюннинг отметил, что ритейлер заинтересован в расширении ассортимента локальных товаров, которые традиционно производятся субъектами малого и среднего предпринимательства.
"Уверен, что сотрудничество с Корпорацией МСП откроет дорогу в нашу сеть новым фермерским хозяйствам, что, безусловно, будет позитивно воспринято нашими покупателями", — подчеркнул Дюннинг.