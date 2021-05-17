https://ria.ru/20210517/zvanie-1732666702.html

Путин подписал указ о звании "Заслуженный ветеринарный врач"

Путин подписал указ о звании "Заслуженный ветеринарный врач"

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный ветеринарный врач РФ", соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T16:38

2021-05-17T16:38

2021-05-17T16:38

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный ветеринарный врач РФ", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить почетное звание "Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации", - говорится в документе.Отмечается, что почетное звание присваивается высокопрофессиональным практикующим ветеринарным врачам за личные заслуги.Согласно документу, звание присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград (поощрений) федеральных органов госвласти или органов госвласти субъектов РФ.Указ вступает в силу со дня его подписания, добавляется в документе.

https://ria.ru/20210517/pomosch-1732656572.html

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2021

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россия, владимир путин, общество