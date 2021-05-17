https://ria.ru/20210517/zhivotnye-1732691307.html

Путин поручил разработать законопроект об учете домашних животных

Путин поручил разработать законопроект об учете домашних животных

Правительство должно до первого декабря разработать поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и мониторинга бродячих животных. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-17T18:22

2021-05-17T18:22

2021-05-18T00:41

генеральная прокуратура рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство должно до первого декабря разработать поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и мониторинга бродячих животных.Такое поручение кабмину дал Владимир Путин по результатам проверки исполнения законов и решений президента о создании в обществе ответственного отношения к животным. Документ опубликовали на сайте Кремля.Также правительство должно заняться вопросом финансирования расходов регионов на исполнение этих норм и обеспечить внесение поправок в документы.В частности, предстоит определить особенности владения организациями и муниципалитетами безнадзорными животными, находящимися на их территориях, включая передачу новым собственникам.Также необходимо регламентировать содержание и разведение домашних и диких животных.Как отмечается в перечне поручений, помимо этого нужно будет определить порядок передачи питомцев в приюты и наладить систему реагирования на обращения об издевательствах над животными.Кроме того, поручено сделать едиными нормы для приютов и уделить внимание формированию в обществе ответственного отношения к животным, в том числе, стимулировать добровольную стерилизацию, вакцинацию и маркирование домашних питомцев, а также развивать благотворительность и волонтерское движение.Помимо этого, Генпрокуратуре поручено до первого сентября проверить, как органы власти и организации соблюдают требования законов об ответственном обращении с животными.

https://ria.ru/20210511/shtraf-1731730758.html

https://ria.ru/20210113/zhivotnye-1592824878.html

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генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество