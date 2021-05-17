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Путин поручил разработать законопроект об учете домашних животных
Путин поручил разработать законопроект об учете домашних животных
Правительство должно до первого декабря разработать поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и мониторинга бродячих животных. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-17T18:22
2021-05-18T00:41
генеральная прокуратура рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство должно до первого декабря разработать поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и мониторинга бродячих животных.Такое поручение кабмину дал Владимир Путин по результатам проверки исполнения законов и решений президента о создании в обществе ответственного отношения к животным. Документ опубликовали на сайте Кремля.Также правительство должно заняться вопросом финансирования расходов регионов на исполнение этих норм и обеспечить внесение поправок в документы.В частности, предстоит определить особенности владения организациями и муниципалитетами безнадзорными животными, находящимися на их территориях, включая передачу новым собственникам.Также необходимо регламентировать содержание и разведение домашних и диких животных.Как отмечается в перечне поручений, помимо этого нужно будет определить порядок передачи питомцев в приюты и наладить систему реагирования на обращения об издевательствах над животными.Кроме того, поручено сделать едиными нормы для приютов и уделить внимание формированию в обществе ответственного отношения к животным, в том числе, стимулировать добровольную стерилизацию, вакцинацию и маркирование домашних питомцев, а также развивать благотворительность и волонтерское движение.Помимо этого, Генпрокуратуре поручено до первого сентября проверить, как органы власти и организации соблюдают требования законов об ответственном обращении с животными.
https://ria.ru/20210511/shtraf-1731730758.html
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генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество

Путин поручил разработать законопроект об учете домашних животных

18:22 17.05.2021 (обновлено: 00:41 18.05.2021)
 
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят"
Фестиваль Собаки, которые любят - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство должно до первого декабря разработать поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и мониторинга бродячих животных.
Такое поручение кабмину дал Владимир Путин по результатам проверки исполнения законов и решений президента о создании в обществе ответственного отношения к животным. Документ опубликовали на сайте Кремля.
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Также правительство должно заняться вопросом финансирования расходов регионов на исполнение этих норм и обеспечить внесение поправок в документы.
В частности, предстоит определить особенности владения организациями и муниципалитетами безнадзорными животными, находящимися на их территориях, включая передачу новым собственникам.
Также необходимо регламентировать содержание и разведение домашних и диких животных.
Как отмечается в перечне поручений, помимо этого нужно будет определить порядок передачи питомцев в приюты и наладить систему реагирования на обращения об издевательствах над животными.
Кроме того, поручено сделать едиными нормы для приютов и уделить внимание формированию в обществе ответственного отношения к животным, в том числе, стимулировать добровольную стерилизацию, вакцинацию и маркирование домашних питомцев, а также развивать благотворительность и волонтерское движение.
Помимо этого, Генпрокуратуре поручено до первого сентября проверить, как органы власти и организации соблюдают требования законов об ответственном обращении с животными.
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