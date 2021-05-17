https://ria.ru/20210517/zhivotnye-1732614762.html

Названы самые популярные направления для отдыха с домашними питомцами

Названы самые популярные направления для отдыха с домашними питомцами

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха выяснили, какие города и курорты наиболее востребованы для путешествий с домашними питомцами летом 2021 года,... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:53

2021-05-17T12:53

2021-05-17T12:53

курорт

туризм

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха выяснили, какие города и курорты наиболее востребованы для путешествий с домашними питомцами летом 2021 года, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании заказов, в которых туристы уточняли, что требуется размещение с животными.В рейтинге лидируют Ялта в Крыму, Сочи в Краснодарском крае и Гагра в Абхазии. Также в десятку направлений вошли Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Осташков, Петрозаводск и башкирский курорт Банное.По статистике сервиса, туристы бронируют отдых с питомцами на лето на срок от одной до десяти ночей и тратят на проживание от полутора до шести тысяч рублей в сутки. Дешевле всего, судя по бронированиям, отдохнуть в Кисловодске, дороже – в Осташкове.

https://ria.ru/20210517/kolomna-1732261548.html

ростов-на-дону

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курорт, домашние животные, маршруты, новости - туризм, ростов-на-дону, краснодарский край, отдых, путешествия