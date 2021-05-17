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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210517/zhivotnye-1732614762.html
Названы самые популярные направления для отдыха с домашними питомцами
Названы самые популярные направления для отдыха с домашними питомцами
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха выяснили, какие города и курорты наиболее востребованы для путешествий с домашними питомцами летом 2021 года,... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:53
2021-05-17T12:53
курорт
туризм
домашние животные
маршруты
новости - туризм
ростов-на-дону
краснодарский край
отдых
путешествия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха выяснили, какие города и курорты наиболее востребованы для путешествий с домашними питомцами летом 2021 года, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании заказов, в которых туристы уточняли, что требуется размещение с животными.В рейтинге лидируют Ялта в Крыму, Сочи в Краснодарском крае и Гагра в Абхазии. Также в десятку направлений вошли Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Осташков, Петрозаводск и башкирский курорт Банное.По статистике сервиса, туристы бронируют отдых с питомцами на лето на срок от одной до десяти ночей и тратят на проживание от полутора до шести тысяч рублей в сутки. Дешевле всего, судя по бронированиям, отдохнуть в Кисловодске, дороже – в Осташкове.
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курорт, домашние животные, маршруты, новости - туризм, ростов-на-дону, краснодарский край, отдых, путешествия

Названы самые популярные направления для отдыха с домашними питомцами

12:53 17.05.2021
 
© Depositphotos / averyanovaСобака породы джек-рассел терьер в чемодане
Собака породы джек-рассел терьер в чемодане - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Depositphotos / averyanova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха выяснили, какие города и курорты наиболее востребованы для путешествий с домашними питомцами летом 2021 года, сообщает Tvil.ru.
Список составлен на основании заказов, в которых туристы уточняли, что требуется размещение с животными.
В рейтинге лидируют Ялта в Крыму, Сочи в Краснодарском крае и Гагра в Абхазии. Также в десятку направлений вошли Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Осташков, Петрозаводск и башкирский курорт Банное.
По статистике сервиса, туристы бронируют отдых с питомцами на лето на срок от одной до десяти ночей и тратят на проживание от полутора до шести тысяч рублей в сутки. Дешевле всего, судя по бронированиям, отдохнуть в Кисловодске, дороже – в Осташкове.
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