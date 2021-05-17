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Жириновский назвал ЛДПР "девственницей на политическом поле"
Жириновский назвал ЛДПР "девственницей на политическом поле"
Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал свою партию "девственницей на политическом поле", которая не вступала ни в какие политические союзы. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T03:52
2021-05-17T03:52
лдпр
справедливая россия
единая россия
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал свою партию "девственницей на политическом поле", которая не вступала ни в какие политические союзы."С чем приедет "Единая Россия" к гражданам? Им скажут: почему вы ничего не сделали, вы уже 20 лет правительственная партия? С чем коммунисты приедут или "Справедливая Россия"? Их заплюют, закидают камнями! Скажут: какой новый социализм, вы нам обещали коммунизм еще 40 лет назад! Им всем не с чем идти, их всех избиратель презирает как обманщиков и мошенников. А ЛДПР чиста. Если проводить бытовые параллели, то ЛДПР - девственница на политическом поле. Мы ни в какие браки, то есть политические союзы, не вступали. А эти все мечутся", - сказал Жириновский в интервью газете "Коммерсант".
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лдпр, справедливая россия, единая россия, владимир жириновский, политика

Жириновский назвал ЛДПР "девственницей на политическом поле"

03:52 17.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал свою партию "девственницей на политическом поле", которая не вступала ни в какие политические союзы.
"С чем приедет "Единая Россия" к гражданам? Им скажут: почему вы ничего не сделали, вы уже 20 лет правительственная партия? С чем коммунисты приедут или "Справедливая Россия"? Их заплюют, закидают камнями! Скажут: какой новый социализм, вы нам обещали коммунизм еще 40 лет назад! Им всем не с чем идти, их всех избиратель презирает как обманщиков и мошенников. А ЛДПР чиста. Если проводить бытовые параллели, то ЛДПР - девственница на политическом поле. Мы ни в какие браки, то есть политические союзы, не вступали. А эти все мечутся", - сказал Жириновский в интервью газете "Коммерсант".
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