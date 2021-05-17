https://ria.ru/20210517/zhirinovskiy-1732567941.html

Жириновский назвал ЛДПР "девственницей на политическом поле"

Жириновский назвал ЛДПР "девственницей на политическом поле"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал свою партию "девственницей на политическом поле", которая не вступала ни в какие политические союзы. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T03:52

2021-05-17T03:52

2021-05-17T03:52

лдпр

справедливая россия

единая россия

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал свою партию "девственницей на политическом поле", которая не вступала ни в какие политические союзы."С чем приедет "Единая Россия" к гражданам? Им скажут: почему вы ничего не сделали, вы уже 20 лет правительственная партия? С чем коммунисты приедут или "Справедливая Россия"? Их заплюют, закидают камнями! Скажут: какой новый социализм, вы нам обещали коммунизм еще 40 лет назад! Им всем не с чем идти, их всех избиратель презирает как обманщиков и мошенников. А ЛДПР чиста. Если проводить бытовые параллели, то ЛДПР - девственница на политическом поле. Мы ни в какие браки, то есть политические союзы, не вступали. А эти все мечутся", - сказал Жириновский в интервью газете "Коммерсант".

https://ria.ru/20210516/urgant-1732489156.html

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2021

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лдпр, справедливая россия, единая россия, владимир жириновский, политика