https://ria.ru/20210517/zhir-1732562476.html

Врач рассказала о полезном жире в человеческом теле

Врач рассказала о полезном жире в человеческом теле

Ожирение и связанные с ним многочисленные проблемы обусловлены избытком только одного вида жира ‒ белого, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T04:20

2021-05-17T04:20

2021-05-17T04:20

зухра павлова

россия

здоровье

питание

общество

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Ожирение и связанные с ним многочисленные проблемы обусловлены избытком только одного вида жира ‒ белого, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.Она отметила, что жир, присутствующий в теле человека, делится на две категории: белую и бурую жировую ткань. Их соотношение зависит от многих причин: возраста, генетической предрасположенности, образа жизни.Особенность бурого жира в том, что он играет активную роль в процессах, происходящих в организме, а его масса практически никогда не бывает избыточной ‒ в отличие от белого жира.Павлова объяснила, чем опасно накопление слишком большого количества белой жировой ткани."Когда белого жира становится много, развивается воспаление жировой ткани. Оно не течет по привычным для нас канонам, когда есть температура, риниты, при нем нет явных клинических признаков, но воспаление в полном масштабе развивается и приводит к губительным последствиям. На этом фоне развивается инсулинорезистентность, преддиабет, гипертоническая болезнь, неалкогольная жировая болезнь печени", ‒ предупредила врач.Все это, добавила она, ведет к крайне нежелательным изменениям в метаболизме, к сердечно-сосудистым или онкологическим заболеваниям.В отличие от белого жира, бурая жировая ткань обладает многими полезными свойствами, продолжила специалист. Если количество бурой жировой ткани в организме недостаточно, что бывает обусловлено генетическими причинами, то очень часто развивается избыток белого жира. Такие люди помимо ожирения склонны к диабету и другим метаболическим проблемам, отметила врач.По ее словам, изменить соотношение белого и бурого жира в пользу второго возможно ‒ для этого нужно не перегреваться и поддерживать достаточную физическую активность."Вырабатывается бурая жировая ткань больше у людей, которые чаще находятся в прохладном температурном режиме, у людей, живущих в северных климатических условиях. Если человек все время находится в тепле, избыточно тепло одет, всегда сильно включает батареи, у него бурой жировой ткани становится меньше. Чтобы ее удержать, а уж тем более нарастить, должна быть постоянная физическая активность, поэтому у спортсменов ее много", – заключила Павлова.

https://ria.ru/20210424/zhir-1729734038.html

https://ria.ru/20210319/salo-1602050215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зухра павлова, россия, здоровье, питание, общество