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В Москве побит температурный рекорд, продержавшийся 63 года
В Москве побит температурный рекорд, продержавшийся 63 года
Сегодняшний день стал самым жарким 17 мая в Москве за последние 63 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:52
2021-05-17T17:52
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сегодняшний день стал самым жарким 17 мая в Москве за последние 63 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На станции ВДНХ — плюс 29,2, на Балчуге — плюс 30,5", — уточнил он.Это максимум с 1958 года, но абсолютный рекорд для 17 мая пока устоял — в 1897 году воздух в этот день прогрелся до 31 градуса.Таким образом, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, сегодня зафиксирован "не рекорд, а рекордик"."Завтра рекорд более вероятен. Рекорд завтрашнего дня — 29,1 градуса (по станции ТСХА), а по нашим расчетам, температура будет завтра выше, чем сегодня, поэтому если сегодня 29,1, то высока вероятность того, что завтра будет рекорд", — пояснил он.На вторник, 18 мая, синоптики прогнозируют 29-31 градус в Москве и от 28 до 33 — по области.Впрочем, уже в среду жара сменится ливнями и грозами, которые собьют температуру до климатической нормы мая — 15-20 градусов.
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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество

В Москве побит температурный рекорд, продержавшийся 63 года

15:52 17.05.2021 (обновлено: 17:52 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушки на пешеходном переходе на Театральной площади в Москве
Девушки на пешеходном переходе на Театральной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сегодняшний день стал самым жарким 17 мая в Москве за последние 63 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На станции ВДНХ — плюс 29,2, на Балчуге — плюс 30,5", — уточнил он.
Это максимум с 1958 года, но абсолютный рекорд для 17 мая пока устоял — в 1897 году воздух в этот день прогрелся до 31 градуса.
Таким образом, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, сегодня зафиксирован "не рекорд, а рекордик".
"Не рекорд, а рекордик": жара в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Понедельник стал самым жарким 17 мая в Москве за последние 63 года.

Девушка в парке Музеон в Москве
1 из 13

Понедельник стал самым жарким 17 мая в Москве за последние 63 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

К 16:00 на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса.

Девушки в парке Музеон в Москве
2 из 13

К 16:00 на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тридцатиградусной жары в этом сезоне в Москве еще не было.

Девушка в парке Музеон в Москве
3 из 13

Тридцатиградусной жары в этом сезоне в Москве еще не было.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Между тем абсолютный рекорд для 17 мая пока устоял.

Отдыхающие на прогулочном катере на Москва-реке
4 из 13

Между тем абсолютный рекорд для 17 мая пока устоял.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В 1897 году в этот день было еще жарче: плюс 31 градус.

Девушки в парке Музеон в Москве
5 из 13

В 1897 году в этот день было еще жарче: плюс 31 градус.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, зафиксирован "не рекорд, а рекордик".

Женщина с детьми у фонтана на Манежной площади в Москве
6 из 13

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, зафиксирован "не рекорд, а рекордик".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Завтра рекорд более вероятен, полагает Вильфанд.

Мужчина у фонтана на Манежной площади в Москве
7 из 13

Завтра рекорд более вероятен, полагает Вильфанд.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Рекорд завтрашнего дня — 29,1 градуса, а по нашим расчетам, температура будет завтра выше, чем сегодня", — пояснил он.

Женщина покупает мороженое на Крымском мосту в Москве
8 из 13

"Рекорд завтрашнего дня — 29,1 градуса, а по нашим расчетам, температура будет завтра выше, чем сегодня", — пояснил он.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На 18 мая синоптики прогнозируют температуру 29—31 градус в Москве и от 28 до 33 — по области.

Молодой человек катается на велосипеде в Москве
9 из 13

На 18 мая синоптики прогнозируют температуру 29—31 градус в Москве и от 28 до 33 — по области.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Впрочем, аномальная жара не задержится в столичном регионе надолго.

Девушки загорают в парке Музеон в Москве
10 из 13

Впрочем, аномальная жара не задержится в столичном регионе надолго.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Уже в среду над Москвой начнут собираться облака, ожидаются ливни с грозами.

Молодые люди в парке Музеон в Москве
11 из 13

Уже в среду над Москвой начнут собираться облака, ожидаются ливни с грозами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Самый прохладный день ожидает москвичей в пятницу.

Молодые люди идут по Крымском мосту в Москве
12 из 13

Самый прохладный день ожидает москвичей в пятницу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Температура упадет до климатической нормы мая.

Девушка в парке Музеон в Москве
13 из 13

Температура упадет до климатической нормы мая.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 13

Понедельник стал самым жарким 17 мая в Москве за последние 63 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

К 16:00 на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Тридцатиградусной жары в этом сезоне в Москве еще не было.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Между тем абсолютный рекорд для 17 мая пока устоял.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 13

В 1897 году в этот день было еще жарче: плюс 31 градус.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, зафиксирован "не рекорд, а рекордик".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Завтра рекорд более вероятен, полагает Вильфанд.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 13

"Рекорд завтрашнего дня — 29,1 градуса, а по нашим расчетам, температура будет завтра выше, чем сегодня", — пояснил он.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 13

На 18 мая синоптики прогнозируют температуру 29—31 градус в Москве и от 28 до 33 — по области.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 13

Впрочем, аномальная жара не задержится в столичном регионе надолго.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Уже в среду над Москвой начнут собираться облака, ожидаются ливни с грозами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Самый прохладный день ожидает москвичей в пятницу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 13

Температура упадет до климатической нормы мая.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Завтра рекорд более вероятен. Рекорд завтрашнего дня — 29,1 градуса (по станции ТСХА), а по нашим расчетам, температура будет завтра выше, чем сегодня, поэтому если сегодня 29,1, то высока вероятность того, что завтра будет рекорд", — пояснил он.
На вторник, 18 мая, синоптики прогнозируют 29-31 градус в Москве и от 28 до 33 — по области.
Впрочем, уже в среду жара сменится ливнями и грозами, которые собьют температуру до климатической нормы мая — 15-20 градусов.
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
 
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