https://ria.ru/20210517/zhara-1732655991.html

В Москве побит температурный рекорд, продержавшийся 63 года

В Москве побит температурный рекорд, продержавшийся 63 года

Сегодняшний день стал самым жарким 17 мая в Москве за последние 63 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:52

2021-05-17T15:52

2021-05-17T17:52

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сегодняшний день стал самым жарким 17 мая в Москве за последние 63 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На станции ВДНХ — плюс 29,2, на Балчуге — плюс 30,5", — уточнил он.Это максимум с 1958 года, но абсолютный рекорд для 17 мая пока устоял — в 1897 году воздух в этот день прогрелся до 31 градуса.Таким образом, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, сегодня зафиксирован "не рекорд, а рекордик"."Завтра рекорд более вероятен. Рекорд завтрашнего дня — 29,1 градуса (по станции ТСХА), а по нашим расчетам, температура будет завтра выше, чем сегодня, поэтому если сегодня 29,1, то высока вероятность того, что завтра будет рекорд", — пояснил он.На вторник, 18 мая, синоптики прогнозируют 29-31 градус в Москве и от 28 до 33 — по области.Впрочем, уже в среду жара сменится ливнями и грозами, которые собьют температуру до климатической нормы мая — 15-20 градусов.

https://ria.ru/20210517/zhara-1732636616.html

москва

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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество