https://ria.ru/20210517/zhara-1732572849.html

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры в понедельник днем, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T07:52

2021-05-17T07:52

2021-05-17T07:52

россия

погода

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры в понедельник днем, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение о сильной жаре с температурой воздуха 30 градусов действует в столице с 11.00 17 мая до 18.00 17 мая.Кроме того, в Москве и Подмосковье в понедельник действует предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду с 09.00 до 21.00.

https://ria.ru/20210517/zhara-1732567461.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество