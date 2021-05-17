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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры в понедельник днем, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T07:52
2021-05-17T07:52
россия
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры в понедельник днем, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение о сильной жаре с температурой воздуха 30 градусов действует в столице с 11.00 17 мая до 18.00 17 мая.Кроме того, в Москве и Подмосковье в понедельник действует предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду с 09.00 до 21.00.
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россия, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

07:52 17.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке искусств Музеон в Москве
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры в понедельник днем, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о сильной жаре с температурой воздуха 30 градусов действует в столице с 11.00 17 мая до 18.00 17 мая.
Кроме того, в Москве и Подмосковье в понедельник действует предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду с 09.00 до 21.00.
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