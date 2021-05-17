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Вильфанд назвал регионы, в которые придет "супержара"

Вильфанд назвал регионы, в которые придет "супержара"

Жителей нескольких регионов ожидают температуры выше 30 градусов в течение рабочей недели, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T03:24

2021-05-17T03:24

2021-05-17T10:57

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роман вильфанд

гидрометцентр

москва

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Жителей нескольких регионов ожидают температуры выше 30 градусов в течение рабочей недели, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Супервысокие" значения ожидаются в Волгоградской и Астраханской областях — в последней воздух прогреется до 31-36 градусов. В Калмыкии, по словам синоптика, также будет жарко.В Ростовской области и Краснодарском крае будет прохладнее — 20-25 градусов."В Поволжье и на Урале наиболее интересная ситуация, поскольку циклоническая ложбина не будет распространяться дальше ЦФО <…> Везде, в Кировской области — это самый север Поволжья — Саратовской области, Самарской области, Оренбургской области температура 30-35 градусов", — сказал Вильфанд.На Урале температура воздуха будет на десять градусов выше нормы. В Курганской и Тюменской областях столбик термометра поднимется до 37 градусов, а в Свердловской и Челябинской областях — до 30-35 градусов. Такие значения, по словам метеоролога, будут в ближайшие пять-шесть дней.Он уточнил, что на Ямале будет на десять-двенадцать градусов теплее нормы. В Алтайском крае и Омской области ожидается температура 28 градусов.

https://ria.ru/20210517/pogoda-1732566394.html

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