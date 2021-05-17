https://ria.ru/20210517/zerkalo-1732655866.html

Кузбасские археологи нашли китайское зеркало XI-XII веков

Кузбасские археологи нашли китайское зеркало XI-XII веков

Археологи Кемеровского государственного университета нашли в Красноярском водохранилище фрагмент китайского зеркала XI-XII веков, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:51

2021-05-17T15:51

2021-05-17T15:51

кемеровский государственный университет

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КЕМЕРОВО, 17 мая - РИА Новости. Археологи Кемеровского государственного университета нашли в Красноярском водохранилище фрагмент китайского зеркала XI-XII веков, сообщила пресс-служба научно-образовательного центра "Кузбасс".Уточняется, что на бортике зеркала вырезаны иероглифы, обозначающие название административного региона, созданного при династии Юань. Далее указан титул чиновника, его имя и должность. Последний иероглиф имеет значение "получать с уважением". Археологи считают, что зеркало было подарком при назначении какого-то лица на должность или в процессе его службы. Также учёные предполагают, что зеркало было сломано намеренно, что является местной традицией кыргызов."Теперь учёным Кемеровского госуниверситета предстоит выяснить название провинции, указанной на зеркале, а также каким образом редкий артефакт попал на Енисей", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210430/istoriya-1730700980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровский государственный университет