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Кузбасские археологи нашли китайское зеркало XI-XII веков
Кузбасские археологи нашли китайское зеркало XI-XII веков
Археологи Кемеровского государственного университета нашли в Красноярском водохранилище фрагмент китайского зеркала XI-XII веков, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:51
2021-05-17T15:51
2021-05-17T15:51
кемеровский государственный университет
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КЕМЕРОВО, 17 мая - РИА Новости. Археологи Кемеровского государственного университета нашли в Красноярском водохранилище фрагмент китайского зеркала XI-XII веков, сообщила пресс-служба научно-образовательного центра "Кузбасс".Уточняется, что на бортике зеркала вырезаны иероглифы, обозначающие название административного региона, созданного при династии Юань. Далее указан титул чиновника, его имя и должность. Последний иероглиф имеет значение "получать с уважением". Археологи считают, что зеркало было подарком при назначении какого-то лица на должность или в процессе его службы. Также учёные предполагают, что зеркало было сломано намеренно, что является местной традицией кыргызов."Теперь учёным Кемеровского госуниверситета предстоит выяснить название провинции, указанной на зеркале, а также каким образом редкий артефакт попал на Енисей", – говорится в сообщении.
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кемеровский государственный университет
КЕМЕРОВО, 17 мая - РИА Новости.
Археологи Кемеровского государственного университета
нашли в Красноярском водохранилище фрагмент китайского зеркала XI-XII веков, сообщила пресс-служба научно-образовательного центра "Кузбасс".
"В ходе майской экспедиции на Тепсей… археологи Кемеровского государственного университета обнаружили артефакты на обнажившемся дне Красноярского водохранилища. В их числе фрагмент китайского бронзового зеркала, датируемый приблизительно XI-XII веками", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на бортике зеркала вырезаны иероглифы, обозначающие название административного региона, созданного при династии Юань. Далее указан титул чиновника, его имя и должность. Последний иероглиф имеет значение "получать с уважением". Археологи считают, что зеркало было подарком при назначении какого-то лица на должность или в процессе его службы. Также учёные предполагают, что зеркало было сломано намеренно, что является местной традицией кыргызов.
"Теперь учёным Кемеровского госуниверситета предстоит выяснить название провинции, указанной на зеркале, а также каким образом редкий артефакт попал на Енисей", – говорится в сообщении.