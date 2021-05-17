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Диетолог назвал лучшее время для завтрака
Диетолог назвал лучшее время для завтрака
В какое время стоит завтракать, чтобы получить максимум пользы, и чем грозит отсутствие утреннего приема пищи, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T02:10
2021-05-17T10:26
россия
андрей бобровский
здоровье
санкт-петербургский государственный университет
еда
питание
общество
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В какое время стоит завтракать, чтобы получить максимум пользы, и чем грозит отсутствие утреннего приема пищи, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.Традиционно считается, что завтракать нужно в течение полутора часов после того, как вы проснулись, отметил врач.По словам диетолога, нужно стараться принимать пищу примерно в одно и то же время, разница в несколько минут, даже в полчаса, особой роли играть не будет. Врач подчеркнул, что в выходные можно отступить от заведенных правил, главное — придерживаться заведенного распорядка в остальные дни недели."Когда прием пищи происходит в одно и то же время, к этому времени адаптируется пищеварительная система, нервная система. Одно и то же время позволяет человеку насытиться адекватным количеством пищи", — сказал Бобровский.Диетолог предупредил, что отсутствие желания есть по утрам может свидетельствовать о расстройстве пищевого поведения, в таких случаях начало дня без завтрака оборачивается вечерним и ночным перееданием.Он подчеркнул, что если у человека нет избыточного веса и других нарушений пищевого поведения, начинать день без утренней трапезы вполне приемлемо, если в силу каких-то обстоятельств был сформирован такой режим.
https://rsport.ria.ru/20210515/kishechnik-1732317218.html
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россия, андрей бобровский, здоровье, санкт-петербургский государственный университет, еда, питание, общество

Диетолог назвал лучшее время для завтрака

02:10 17.05.2021 (обновлено: 10:26 17.05.2021)
 
© Pixabay / Pixabay License/iha31Овсяная каша
Овсяная каша - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Pixabay / Pixabay License/iha31
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В какое время стоит завтракать, чтобы получить максимум пользы, и чем грозит отсутствие утреннего приема пищи, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.
Традиционно считается, что завтракать нужно в течение полутора часов после того, как вы проснулись, отметил врач.
"Завтрак должен дать вам энергию на движение, на мозговую деятельность, чтобы прошла сонливость. Для этого не только душ предназначен, но и завтрак. Легкий завтрак в постель также ничего плохого не несет, если это не плотный-плотный завтрак с первым, вторым, третьим и десертом", — пояснил он.
По словам диетолога, нужно стараться принимать пищу примерно в одно и то же время, разница в несколько минут, даже в полчаса, особой роли играть не будет. Врач подчеркнул, что в выходные можно отступить от заведенных правил, главное — придерживаться заведенного распорядка в остальные дни недели.
"Когда прием пищи происходит в одно и то же время, к этому времени адаптируется пищеварительная система, нервная система. Одно и то же время позволяет человеку насытиться адекватным количеством пищи", — сказал Бобровский.
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Диетолог предупредил, что отсутствие желания есть по утрам может свидетельствовать о расстройстве пищевого поведения, в таких случаях начало дня без завтрака оборачивается вечерним и ночным перееданием.

"Примерно у 30-40 процентов людей, имеющих избыточный вес, есть расстройство пищевого поведения, которое проявляется в виде ночного либо вечернего жора. Один из главных симптомов такого переедания — утреннее нежелание есть. Поэтому если у человека лишний вес и утром он ничего не хочет есть, а вечером или ночью переедает, однозначная рекомендация — завтракать через "не могу" и через "не хочу", — посоветовал Бобровский.

Он подчеркнул, что если у человека нет избыточного веса и других нарушений пищевого поведения, начинать день без утренней трапезы вполне приемлемо, если в силу каких-то обстоятельств был сформирован такой режим.
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