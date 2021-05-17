https://ria.ru/20210517/zavtrak-1732562176.html

Диетолог назвал лучшее время для завтрака

Диетолог назвал лучшее время для завтрака

В какое время стоит завтракать, чтобы получить максимум пользы, и чем грозит отсутствие утреннего приема пищи, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T02:10

2021-05-17T02:10

2021-05-17T10:26

россия

андрей бобровский

здоровье

санкт-петербургский государственный университет

еда

питание

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577043820_0:248:3071:1975_1920x0_80_0_0_53a8d0c9120c6f84900215ad12c85aae.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В какое время стоит завтракать, чтобы получить максимум пользы, и чем грозит отсутствие утреннего приема пищи, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.Традиционно считается, что завтракать нужно в течение полутора часов после того, как вы проснулись, отметил врач.По словам диетолога, нужно стараться принимать пищу примерно в одно и то же время, разница в несколько минут, даже в полчаса, особой роли играть не будет. Врач подчеркнул, что в выходные можно отступить от заведенных правил, главное — придерживаться заведенного распорядка в остальные дни недели."Когда прием пищи происходит в одно и то же время, к этому времени адаптируется пищеварительная система, нервная система. Одно и то же время позволяет человеку насытиться адекватным количеством пищи", — сказал Бобровский.Диетолог предупредил, что отсутствие желания есть по утрам может свидетельствовать о расстройстве пищевого поведения, в таких случаях начало дня без завтрака оборачивается вечерним и ночным перееданием.Он подчеркнул, что если у человека нет избыточного веса и других нарушений пищевого поведения, начинать день без утренней трапезы вполне приемлемо, если в силу каких-то обстоятельств был сформирован такой режим.

https://rsport.ria.ru/20210515/kishechnik-1732317218.html

https://rsport.ria.ru/20210513/shokolad-1732112265.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей бобровский, здоровье, санкт-петербургский государственный университет, еда, питание, общество