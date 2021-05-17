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Туризм
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Осторожно, громкий звук! В Приморье на видео попал диалог тигра с оленем
Осторожно, громкий звук! В Приморье на видео попал диалог тигра с оленем
В нацпарке "Земля леопарда" на видео попала перекличка тигра и оленя, сообщают в пресс-службе природоохранной территории. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T01:17
2021-05-17T01:17
туризм
дикие животные
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
приморский край
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В нацпарке "Земля леопарда" на видео попала перекличка тигра и оленя, сообщают в пресс-службе природоохранной территории. "Осторожно, громкий звук", — предупреждают сотрудники.Они поясняют, что в начале находящееся за кадром копытное издает характерный свист, на который тигр словно нехотя отвечает громким рыком. По словам экспертов, получить такие кадры удается редко: на них запечатлен процесс вокализации, посредством которого животные взаимодействуют.Рев краснокнижной кошки оказался настолько громким, что вызвал помехи в микрофоне камеры. Судя по всему, тигр был не голоден, однако не смог оставить возглас потенциальной добычи без ответа. Хищник трижды оглашает лес внушающим ревом. Приблизившись к автоматической камере, хозяин тайги начинает обнюхивать ее, проверяя незнакомый предмет.Как уточняют в нацпарке, фотоловушка выжила. Ученым удалось установить личность полосатого "крикуна". Это взрослый самец под номером T37M. Ему не менее девяти лет. На "Земле леопарда" обитает не более четырех таких крупных самцов-старожилов.
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дикие животные, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край

Осторожно, громкий звук! В Приморье на видео попал диалог тигра с оленем

01:17 17.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурский тигр по кличке Амур в Приморском сафари-парке
Амурский тигр по кличке Амур в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В нацпарке "Земля леопарда" на видео попала перекличка тигра и оленя, сообщают в пресс-службе природоохранной территории.
"Осторожно, громкий звук", — предупреждают сотрудники.

Они поясняют, что в начале находящееся за кадром копытное издает характерный свист, на который тигр словно нехотя отвечает громким рыком. По словам экспертов, получить такие кадры удается редко: на них запечатлен процесс вокализации, посредством которого животные взаимодействуют.

Рев краснокнижной кошки оказался настолько громким, что вызвал помехи в микрофоне камеры. Судя по всему, тигр был не голоден, однако не смог оставить возглас потенциальной добычи без ответа. Хищник трижды оглашает лес внушающим ревом. Приблизившись к автоматической камере, хозяин тайги начинает обнюхивать ее, проверяя незнакомый предмет.
Как уточняют в нацпарке, фотоловушка выжила. Ученым удалось установить личность полосатого "крикуна". Это взрослый самец под номером T37M. Ему не менее девяти лет. На "Земле леопарда" обитает не более четырех таких крупных самцов-старожилов.
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