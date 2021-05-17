Осторожно, громкий звук! В Приморье на видео попал диалог тигра с оленем
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурский тигр по кличке Амур в Приморском сафари-парке
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В нацпарке "Земля леопарда" на видео попала перекличка тигра и оленя, сообщают в пресс-службе природоохранной территории.
"Осторожно, громкий звук", — предупреждают сотрудники.
Они поясняют, что в начале находящееся за кадром копытное издает характерный свист, на который тигр словно нехотя отвечает громким рыком. По словам экспертов, получить такие кадры удается редко: на них запечатлен процесс вокализации, посредством которого животные взаимодействуют.
Рев краснокнижной кошки оказался настолько громким, что вызвал помехи в микрофоне камеры. Судя по всему, тигр был не голоден, однако не смог оставить возглас потенциальной добычи без ответа. Хищник трижды оглашает лес внушающим ревом. Приблизившись к автоматической камере, хозяин тайги начинает обнюхивать ее, проверяя незнакомый предмет.
Они поясняют, что в начале находящееся за кадром копытное издает характерный свист, на который тигр словно нехотя отвечает громким рыком. По словам экспертов, получить такие кадры удается редко: на них запечатлен процесс вокализации, посредством которого животные взаимодействуют.
Рев краснокнижной кошки оказался настолько громким, что вызвал помехи в микрофоне камеры. Судя по всему, тигр был не голоден, однако не смог оставить возглас потенциальной добычи без ответа. Хищник трижды оглашает лес внушающим ревом. Приблизившись к автоматической камере, хозяин тайги начинает обнюхивать ее, проверяя незнакомый предмет.
Как уточняют в нацпарке, фотоловушка выжила. Ученым удалось установить личность полосатого "крикуна". Это взрослый самец под номером T37M. Ему не менее девяти лет. На "Земле леопарда" обитает не более четырех таких крупных самцов-старожилов.