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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210517/yubiley-1732654090.html
Заммэра Москвы Бирюков поздравил коллектив "Мосводостока" с 30-летием
Заммэра Москвы Бирюков поздравил коллектив "Мосводостока" с 30-летием
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил коллектив ГУП "Мосводосток" с 30-летием предприятия, сообщается в... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:46
2021-05-17T15:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
мосводосток
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил коллектив ГУП "Мосводосток" с 30-летием предприятия, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня одно из крупнейших предприятий комплекса городского хозяйства Москвы – ГУП "Мосводосток" – отмечает 30-летие. Коллектив предприятия поздравил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков", - говорится в сообщении.Заммэра отметил, что система водоотведения поверхностных стоков Москвы – одна из крупнейших и наиболее сложных в мире. "Это более 8 тысяч километров подземных коллекторов и труб различного диаметра, гидротехнические и очистные сооружения, многочисленные реки и водоемы, включая Москву-реку и Яузу – главные водные артерии российской столицы. Все это обслуживают и развивают специалисты ГУП "Мосводосток", реализуя масштабные проекты по модернизации сетей, реконструкции городских прудов, созданию нового эстетического облика динамично развивающегося московского мегаполиса", – отметил Бирюков.Отмечается, что в ГУП "Мосводосток" работают около 4,5 тысяч специалистов. За последние 10 лет они реконструировали и построили около 360 километров водосточных сетей, реконструировали 36 столичных водоемов.
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городское хозяйство москвы, мосводосток, петр бирюков, москва

Заммэра Москвы Бирюков поздравил коллектив "Мосводостока" с 30-летием

15:46 17.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАвтомобили Мосводостока во время парада городской техники в Москве
Автомобили Мосводостока во время парада городской техники в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил коллектив ГУП "Мосводосток" с 30-летием предприятия, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня одно из крупнейших предприятий комплекса городского хозяйства Москвы – ГУП "Мосводосток" – отмечает 30-летие. Коллектив предприятия поздравил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков", - говорится в сообщении.
Заммэра отметил, что система водоотведения поверхностных стоков Москвы – одна из крупнейших и наиболее сложных в мире. "Это более 8 тысяч километров подземных коллекторов и труб различного диаметра, гидротехнические и очистные сооружения, многочисленные реки и водоемы, включая Москву-реку и Яузу – главные водные артерии российской столицы. Все это обслуживают и развивают специалисты ГУП "Мосводосток", реализуя масштабные проекты по модернизации сетей, реконструкции городских прудов, созданию нового эстетического облика динамично развивающегося московского мегаполиса", – отметил Бирюков.
Отмечается, что в ГУП "Мосводосток" работают около 4,5 тысяч специалистов. За последние 10 лет они реконструировали и построили около 360 километров водосточных сетей, реконструировали 36 столичных водоемов.
Реконструкция Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 09:55Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков рассказал о реконструкции Большого Каменного моста в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосводостокПетр БирюковМосква
 
 
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