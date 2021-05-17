https://ria.ru/20210517/yubiley-1732654090.html

Заммэра Москвы Бирюков поздравил коллектив "Мосводостока" с 30-летием

Заммэра Москвы Бирюков поздравил коллектив "Мосводостока" с 30-летием

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил коллектив ГУП "Мосводосток" с 30-летием предприятия, сообщается в... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:46

2021-05-17T15:46

2021-05-17T15:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

мосводосток

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155884/42/1558844285_0:166:3054:1884_1920x0_80_0_0_e676d7d5a8fd3059ca5c7397d73c16a5.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил коллектив ГУП "Мосводосток" с 30-летием предприятия, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня одно из крупнейших предприятий комплекса городского хозяйства Москвы – ГУП "Мосводосток" – отмечает 30-летие. Коллектив предприятия поздравил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков", - говорится в сообщении.Заммэра отметил, что система водоотведения поверхностных стоков Москвы – одна из крупнейших и наиболее сложных в мире. "Это более 8 тысяч километров подземных коллекторов и труб различного диаметра, гидротехнические и очистные сооружения, многочисленные реки и водоемы, включая Москву-реку и Яузу – главные водные артерии российской столицы. Все это обслуживают и развивают специалисты ГУП "Мосводосток", реализуя масштабные проекты по модернизации сетей, реконструкции городских прудов, созданию нового эстетического облика динамично развивающегося московского мегаполиса", – отметил Бирюков.Отмечается, что в ГУП "Мосводосток" работают около 4,5 тысяч специалистов. За последние 10 лет они реконструировали и построили около 360 километров водосточных сетей, реконструировали 36 столичных водоемов.

https://ria.ru/20210507/most-1731373441.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, мосводосток, петр бирюков, москва