https://ria.ru/20210517/yamy-1732569827.html

Мэр Благовещенска извинился перед жителями города за триста ям на дорогах

Мэр Благовещенска извинился перед жителями города за триста ям на дорогах

Мэр Благовещенска Олег Имамеев извинился перед жителями города за 300 "серьезных ям" на дорогах, уточнив, что "ответственности с себя за это не снимает". РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T06:03

2021-05-17T06:03

2021-05-17T07:50

олег имамеев

россия

дороги

хабаровск

благовещенск

общество

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Российский чиновник извинился перед гражданами за ямы на дорогах

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ХАБАРОВСК, 17 мая - РИА Новости. Мэр Благовещенска Олег Имамеев извинился перед жителями города за 300 "серьезных ям" на дорогах, уточнив, что "ответственности с себя за это не снимает".Он заявил, что ответственности с себя не снимает - "в ответе за все в городе". По мнению Имамеева, причин плохих дорог несколько: высокое переувлажнение почвы, естественный износ дорог и, местами, некачественно выполненные работы. Кроме того, не должным образом выстроена административная работа. Контракты заключаются поздно. "Подрядные организации по ямочному ремонту должны выходить на объекты уже в апреле. В начале апреля уже должны работать асфальтные заводы", - написал градоначальник.По словам Имамеева, в своем нынешнем состоянии ГСТК не способен эффективно решать "дорожный вопрос". Его ресурсы несопоставимы со стоящими задачами. "Начинаем реорганизовывать структурное подразделение ГСТК - ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление)", - подытожил мэр.

https://ria.ru/20210510/ministr-1731678994.html

россия

хабаровск

благовещенск

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олег имамеев, россия, дороги, хабаровск, благовещенск, общество