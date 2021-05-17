Мэр Благовещенска извинился перед жителями города за триста ям на дорогах
06:03 17.05.2021 (обновлено: 07:50 17.05.2021)
ХАБАРОВСК, 17 мая - РИА Новости. Мэр Благовещенска Олег Имамеев извинился перед жителями города за 300 "серьезных ям" на дорогах, уточнив, что "ответственности с себя за это не снимает".
"Ситуация, какая она есть. На сегодня на территории городского округа, включая отдаленные территории, более 300 серьезных ям. Это беспрецедентное количество на начало теплого периода. В предыдущие годы было в разы меньше. Максимум, около ста… Приношу свои извинения за состояние дорог Благовещенска. Приложим все усилия, чтобы ко Дню города наиболее опасные участки были отремонтированы", - написал в понедельник Имамеев в аккаунте Instagram.
Он заявил, что ответственности с себя не снимает - "в ответе за все в городе". По мнению Имамеева, причин плохих дорог несколько: высокое переувлажнение почвы, естественный износ дорог и, местами, некачественно выполненные работы. Кроме того, не должным образом выстроена административная работа. Контракты заключаются поздно. "Подрядные организации по ямочному ремонту должны выходить на объекты уже в апреле. В начале апреля уже должны работать асфальтные заводы", - написал градоначальник.
По словам Имамеева, в своем нынешнем состоянии ГСТК не способен эффективно решать "дорожный вопрос". Его ресурсы несопоставимы со стоящими задачами. "Начинаем реорганизовывать структурное подразделение ГСТК - ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление)", - подытожил мэр.