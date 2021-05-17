Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210517/xiaomi-1732657801.html
Xiaomi запатентовала смартфон с необычным экраном
Xiaomi запатентовала смартфон с необычным экраном
Китайская компания Xiaomi создала концепт смартфона с выдвижным слайдерным механизмом и дополнительным экраном. О новом патенте технологического гиганта... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:01
2021-05-17T16:40
наука
xiaomi inc
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732656720_0:3:767:434_1920x0_80_0_0_6314ab6e32c428bb3a4ff63b4a10eed1.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi создала концепт смартфона с выдвижным слайдерным механизмом и дополнительным экраном. О новом патенте технологического гиганта сообщает портал LetsGoDigital.Конструкция предполагает двустороннее скольжение — подвижная часть корпуса может выдвигаться влево или вправо. Каждая из них несет свой функционал, отличный друг от друга.Так, выдвигая слайдер влево, пользователь получает доступ к вспомогательному экрану. Вопреки моде, узкий дисплей не гибкий, а значит, такая конструкция не будет сложной и дорогой. Правая часть слайдера скрывает фронтальную и основную камеры. Главный экран полностью лишен каких-либо вырезов, а его рамки симметричны.Пока безымянный смартфон — лишь концептуальное решение: возможно, Xiaomi позже представит серийную модель с применением наработок этого патента.
https://ria.ru/20210514/xiaomi-1732243344.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732656720_93:0:674:436_1920x0_80_0_0_b7a57f9b25c2c1c8ff1a8cbfd2b9d785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
xiaomi inc, гаджеты, технологии

Xiaomi запатентовала смартфон с необычным экраном

16:01 17.05.2021 (обновлено: 16:40 17.05.2021)
 
© LetsGoDigitalсмартфон Xiaomi
смартфон Xiaomi - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© LetsGoDigital
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi создала концепт смартфона с выдвижным слайдерным механизмом и дополнительным экраном. О новом патенте технологического гиганта сообщает портал LetsGoDigital.
Конструкция предполагает двустороннее скольжение — подвижная часть корпуса может выдвигаться влево или вправо. Каждая из них несет свой функционал, отличный друг от друга.
Так, выдвигая слайдер влево, пользователь получает доступ к вспомогательному экрану. Вопреки моде, узкий дисплей не гибкий, а значит, такая конструкция не будет сложной и дорогой. Правая часть слайдера скрывает фронтальную и основную камеры. Главный экран полностью лишен каких-либо вырезов, а его рамки симметричны.
Пока безымянный смартфон — лишь концептуальное решение: возможно, Xiaomi позже представит серийную модель с применением наработок этого патента.
Xiaomi Mi 11 - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 08:17Наука
Xiaomi Mi 11 для России оказался дороже iPhone 12
 
НаукаXiaomi IncгаджетыТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Милонов назвал чиновников, которых нужно перевоспитать в Чечне
02:53Немецкие экологи хотят остановить строительство "Северного потока — 2"
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
Лента новостейМолния