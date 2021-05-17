https://ria.ru/20210517/xiaomi-1732657801.html
Xiaomi запатентовала смартфон с необычным экраном
Xiaomi запатентовала смартфон с необычным экраном
Китайская компания Xiaomi создала концепт смартфона с выдвижным слайдерным механизмом и дополнительным экраном. О новом патенте технологического гиганта... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:01
2021-05-17T16:01
2021-05-17T16:40
наука
xiaomi inc
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732656720_0:3:767:434_1920x0_80_0_0_6314ab6e32c428bb3a4ff63b4a10eed1.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi создала концепт смартфона с выдвижным слайдерным механизмом и дополнительным экраном. О новом патенте технологического гиганта сообщает портал LetsGoDigital.Конструкция предполагает двустороннее скольжение — подвижная часть корпуса может выдвигаться влево или вправо. Каждая из них несет свой функционал, отличный друг от друга.Так, выдвигая слайдер влево, пользователь получает доступ к вспомогательному экрану. Вопреки моде, узкий дисплей не гибкий, а значит, такая конструкция не будет сложной и дорогой. Правая часть слайдера скрывает фронтальную и основную камеры. Главный экран полностью лишен каких-либо вырезов, а его рамки симметричны.Пока безымянный смартфон — лишь концептуальное решение: возможно, Xiaomi позже представит серийную модель с применением наработок этого патента.
https://ria.ru/20210514/xiaomi-1732243344.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732656720_93:0:674:436_1920x0_80_0_0_b7a57f9b25c2c1c8ff1a8cbfd2b9d785.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
xiaomi inc, гаджеты, технологии
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Китайская компания Xiaomi создала концепт смартфона с выдвижным слайдерным механизмом и дополнительным экраном. О новом патенте технологического гиганта сообщает
портал LetsGoDigital.
Конструкция предполагает двустороннее скольжение — подвижная часть корпуса может выдвигаться влево или вправо. Каждая из них несет свой функционал, отличный друг от друга.
Так, выдвигая слайдер влево, пользователь получает доступ к вспомогательному экрану. Вопреки моде, узкий дисплей не гибкий, а значит, такая конструкция не будет сложной и дорогой. Правая часть слайдера скрывает фронтальную и основную камеры. Главный экран полностью лишен каких-либо вырезов, а его рамки симметричны.
Пока безымянный смартфон — лишь концептуальное решение: возможно, Xiaomi позже представит серийную модель с применением наработок этого патента.