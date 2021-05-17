https://ria.ru/20210517/xiaomi-1732657801.html

Xiaomi запатентовала смартфон с необычным экраном

Xiaomi запатентовала смартфон с необычным экраном

Китайская компания Xiaomi создала концепт смартфона с выдвижным слайдерным механизмом и дополнительным экраном. О новом патенте технологического гиганта... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T16:01

2021-05-17T16:01

2021-05-17T16:40

наука

xiaomi inc

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi создала концепт смартфона с выдвижным слайдерным механизмом и дополнительным экраном. О новом патенте технологического гиганта сообщает портал LetsGoDigital.Конструкция предполагает двустороннее скольжение — подвижная часть корпуса может выдвигаться влево или вправо. Каждая из них несет свой функционал, отличный друг от друга.Так, выдвигая слайдер влево, пользователь получает доступ к вспомогательному экрану. Вопреки моде, узкий дисплей не гибкий, а значит, такая конструкция не будет сложной и дорогой. Правая часть слайдера скрывает фронтальную и основную камеры. Главный экран полностью лишен каких-либо вырезов, а его рамки симметричны.Пока безымянный смартфон — лишь концептуальное решение: возможно, Xiaomi позже представит серийную модель с применением наработок этого патента.

https://ria.ru/20210514/xiaomi-1732243344.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, гаджеты, технологии