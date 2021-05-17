https://ria.ru/20210517/vzyatka-1732569579.html

Главу управления строительства Благовещенска задержали за взятку

Главу управления строительства Благовещенска задержали за взятку

Исполняющий обязанности управления строительства Благовещенска задержан с поличным за получение крупной взятки, сообщает в понедельник СУСК по Амурской области. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T05:30

2021-05-17T05:30

2021-05-17T05:46

амурская область

хабаровск

благовещенск

взятка

происшествия

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ХАБАРОВСК, 17 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности управления строительства Благовещенска задержан с поличным за получение крупной взятки, сообщает в понедельник СУСК по Амурской области.Уточняется, что подозреваемый задержан во время получения вознаграждения и помещен в изолятор временного содержания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210514/arest-1732391917.html

амурская область

хабаровск

благовещенск

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2021

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амурская область, хабаровск, благовещенск, взятка, происшествия