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Главу управления строительства Благовещенска задержали за взятку
Главу управления строительства Благовещенска задержали за взятку
Исполняющий обязанности управления строительства Благовещенска задержан с поличным за получение крупной взятки, сообщает в понедельник СУСК по Амурской области. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T05:30
2021-05-17T05:46
амурская область
хабаровск
благовещенск
взятка
происшествия
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ХАБАРОВСК, 17 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности управления строительства Благовещенска задержан с поличным за получение крупной взятки, сообщает в понедельник СУСК по Амурской области.Уточняется, что подозреваемый задержан во время получения вознаграждения и помещен в изолятор временного содержания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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амурская область, хабаровск, благовещенск, взятка, происшествия

Главу управления строительства Благовещенска задержали за взятку

05:30 17.05.2021 (обновлено: 05:46 17.05.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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ХАБАРОВСК, 17 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности управления строительства Благовещенска задержан с поличным за получение крупной взятки, сообщает в понедельник СУСК по Амурской области.
"В субботу, 15 мая в автомобиле, припаркованном во дворе одного из домов по улице Амурской областного центра, и.о. директора муниципального учреждения "Городское управление капитального строительства" получил взятку от директора общества в размере 315 тысяч рублей, как полагает следствие, за оказание содействия в заключении с этой организацией договора подряда по выполнению работ для муниципальных нужд", – сообщает следственное управление.
Уточняется, что подозреваемый задержан во время получения вознаграждения и помещен в изолятор временного содержания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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