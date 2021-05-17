https://ria.ru/20210517/vzyatka-1732569579.html
Главу управления строительства Благовещенска задержали за взятку
Главу управления строительства Благовещенска задержали за взятку
Исполняющий обязанности управления строительства Благовещенска задержан с поличным за получение крупной взятки, сообщает в понедельник СУСК по Амурской области. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T05:30
2021-05-17T05:30
2021-05-17T05:46
амурская область
хабаровск
благовещенск
взятка
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
ХАБАРОВСК, 17 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности управления строительства Благовещенска задержан с поличным за получение крупной взятки, сообщает в понедельник СУСК по Амурской области.Уточняется, что подозреваемый задержан во время получения вознаграждения и помещен в изолятор временного содержания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210514/arest-1732391917.html
амурская область
хабаровск
благовещенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, хабаровск, благовещенск, взятка, происшествия