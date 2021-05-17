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В Ярославской области врачам пришлось идти на вызов в деревню пешком
В Ярославской области врачам пришлось идти на вызов в деревню пешком
Прокуратура Ярославской области начала проверку ситуации, когда медикам скорой помощи из-за бездорожья пришлось идти пешком в деревню Глухарево Пошехонского... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:08
2021-05-17T16:08
россия
ярославская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Прокуратура Ярославской области начала проверку ситуации, когда медикам скорой помощи из-за бездорожья пришлось идти пешком в деревню Глухарево Пошехонского района после получения вызова. Местные власти винят во всем паводок и обещают построить дорогу к 1 сентября.По информации СУ СК по Ярославской области и УМВД по Ярославской области, в ночь на 14 мая в деревне было совершено разбойное нападение на двух пенсионеров 1939 и 1941 годов рождения. Двое мужчин ворвались в их дом, нанесли ножевые ранения, похитили икону и деньги. Пожилая женщина сумела сбежать и вызвать помощь, но налетчики подожгли дом и скрылись. Тело хозяина с множественными ножевыми ранениями было обнаружено на пепелище. Убийц задержали на следующий день, похищенное изъяли.Представитель администрации Пошехонского района рассказал РИА Новости, что первыми тушить огонь прибыли сотрудники добровольной пожарной дружины из соседней деревни, затем, в рамках нормативных сроков - пожарные МЧС. Им удалось проехать к месту пожара, а медикам и полиции пришлось идти пешком примерно километр, потому что дорога к деревне "раскисла".Инцидентом заинтересовалась прокуратура Ярославской области. "Организована проверка по материалам СМИ… В ходе проверки будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления требований законодательства об обеспечении транспортной доступности, а также законности действий должностных лиц при оказании помощи. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Представитель районной администрации пояснил агентству, что грунтовые дороги в тех местах в паводок "малопроезжие", так как уровень грунтовых вод близ переполненного Рыбинского водохранилища очень высокий, а Глухарево и соседние деревни находятся почти на берегу водохранилища. По его словам, в Глухарево можно проехать по объездной дороге через Колобово, часть которой была капитально отремонтирована в прошлом году. "В этом году заключен контракт на строительство оставшегося участка дороги, закончить все работы планируется к 1 сентября", - добавил собеседник РИА Новости, отметив, что в Глухарево только два жилых дома, где живут пять человек.Он рассказал, что пострадавшей женщине оказана медицинская помощь сначала на месте, а затем в больнице, ее состояние удовлетворительное. Застрявшие автомобили медиков и полиции вытягивали с помощью трактора.
https://ria.ru/20210516/pozhar-1732543604.html
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россия, ярославская область, происшествия

В Ярославской области врачам пришлось идти на вызов в деревню пешком

16:08 17.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Прокуратура Ярославской области начала проверку ситуации, когда медикам скорой помощи из-за бездорожья пришлось идти пешком в деревню Глухарево Пошехонского района после получения вызова. Местные власти винят во всем паводок и обещают построить дорогу к 1 сентября.
По информации СУ СК по Ярославской области и УМВД по Ярославской области, в ночь на 14 мая в деревне было совершено разбойное нападение на двух пенсионеров 1939 и 1941 годов рождения. Двое мужчин ворвались в их дом, нанесли ножевые ранения, похитили икону и деньги. Пожилая женщина сумела сбежать и вызвать помощь, но налетчики подожгли дом и скрылись. Тело хозяина с множественными ножевыми ранениями было обнаружено на пепелище. Убийц задержали на следующий день, похищенное изъяли.
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Представитель администрации Пошехонского района рассказал РИА Новости, что первыми тушить огонь прибыли сотрудники добровольной пожарной дружины из соседней деревни, затем, в рамках нормативных сроков - пожарные МЧС. Им удалось проехать к месту пожара, а медикам и полиции пришлось идти пешком примерно километр, потому что дорога к деревне "раскисла".
Инцидентом заинтересовалась прокуратура Ярославской области. "Организована проверка по материалам СМИ… В ходе проверки будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления требований законодательства об обеспечении транспортной доступности, а также законности действий должностных лиц при оказании помощи. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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Представитель районной администрации пояснил агентству, что грунтовые дороги в тех местах в паводок "малопроезжие", так как уровень грунтовых вод близ переполненного Рыбинского водохранилища очень высокий, а Глухарево и соседние деревни находятся почти на берегу водохранилища. По его словам, в Глухарево можно проехать по объездной дороге через Колобово, часть которой была капитально отремонтирована в прошлом году. "В этом году заключен контракт на строительство оставшегося участка дороги, закончить все работы планируется к 1 сентября", - добавил собеседник РИА Новости, отметив, что в Глухарево только два жилых дома, где живут пять человек.
Он рассказал, что пострадавшей женщине оказана медицинская помощь сначала на месте, а затем в больнице, ее состояние удовлетворительное. Застрявшие автомобили медиков и полиции вытягивали с помощью трактора.
 
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