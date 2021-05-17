https://ria.ru/20210517/vstrecha-1732709041.html

"Ъ" назвал Швейцарию предполагаемым местом встречи Путина и Байдена

"Ъ" назвал Швейцарию предполагаемым местом встречи Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в Швейцарии, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T20:00

2021-05-17T20:00

2021-05-17T22:01

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в мире

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в Швейцарии, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.При этом, как отмечает газета, окончательного решения еще не существует. Многое будет зависеть от предстоящих на этой неделе переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с руководителем Госдепа Энтони Блинкеном, которые пройдут в Рейкьявике на полях совета министров иностранных дел Арктического совета.Пока Москва не дала официального согласия на участие в саммите. В середине апреля Байден предложил Путину летом встретиться в одной из европейских стран и обсудить накопившиеся вопросы двусторонних отношений.Кремль отмечал, что возможные сроки саммита обсуждаются. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на днях заявил, что формат встречи до сих пор неизвестен: из-за эпидемической обстановки, как подчеркнули в Кремле, переговоры могут пройти и в онлайн-формате.

https://ria.ru/20210513/ssha-1732209838.html

https://ria.ru/20210515/otlichie-1732473422.html

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энтони блинкен, сергей лавров, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, швейцария, вашингтон (город), в мире, политика