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"Ъ" назвал Швейцарию предполагаемым местом встречи Путина и Байдена
"Ъ" назвал Швейцарию предполагаемым местом встречи Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в Швейцарии, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T20:00
2021-05-17T22:01
энтони блинкен
сергей лавров
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
москва
швейцария
вашингтон (город)
в мире
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в Швейцарии, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.При этом, как отмечает газета, окончательного решения еще не существует. Многое будет зависеть от предстоящих на этой неделе переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с руководителем Госдепа Энтони Блинкеном, которые пройдут в Рейкьявике на полях совета министров иностранных дел Арктического совета.Пока Москва не дала официального согласия на участие в саммите. В середине апреля Байден предложил Путину летом встретиться в одной из европейских стран и обсудить накопившиеся вопросы двусторонних отношений.Кремль отмечал, что возможные сроки саммита обсуждаются. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на днях заявил, что формат встречи до сих пор неизвестен: из-за эпидемической обстановки, как подчеркнули в Кремле, переговоры могут пройти и в онлайн-формате.
https://ria.ru/20210513/ssha-1732209838.html
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энтони блинкен, сергей лавров, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, швейцария, вашингтон (город), в мире, политика

"Ъ" назвал Швейцарию предполагаемым местом встречи Путина и Байдена

20:00 17.05.2021 (обновлено: 22:01 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в Швейцарии, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.
При этом, как отмечает газета, окончательного решения еще не существует. Многое будет зависеть от предстоящих на этой неделе переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с руководителем Госдепа Энтони Блинкеном, которые пройдут в Рейкьявике на полях совета министров иностранных дел Арктического совета.
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Пока Москва не дала официального согласия на участие в саммите.
"С одной стороны, встреча в верхах может способствовать деэскалации в отношениях двух стран, а с другой — есть риск, что Вашингтон постарается использовать ее для нравоучений, в том числе публичных", — отмечается в публикации "Коммерсанта".
В середине апреля Байден предложил Путину летом встретиться в одной из европейских стран и обсудить накопившиеся вопросы двусторонних отношений.
Кремль отмечал, что возможные сроки саммита обсуждаются. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на днях заявил, что формат встречи до сих пор неизвестен: из-за эпидемической обстановки, как подчеркнули в Кремле, переговоры могут пройти и в онлайн-формате.
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