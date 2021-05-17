Лавров рассказал об ожиданиях от встречи с Блинкеном
15:18 17.05.2021 (обновлено: 16:44 17.05.2021)
© РИА Новости / Pool / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Дэвидом Фрэнсисом.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на профессиональный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике "по намерениям Вашингтона" в отношениях с Москвой.
"Рассчитываю на профессиональный разговор, который поможет прояснить конкретные намерения США в том, что касается отношений с нами, и в том, что касается их позиции по международным проблемам, затрагивающим так или иначе наши интересы", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Встреча Лаврова и Блинкена запланирована на полях СМИД Арктического совета в Рейкьявике, который пройдет на следующей неделе.
Кабмин РФ в пятницу утвердил перечень не дружественных России государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.