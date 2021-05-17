https://ria.ru/20210517/vstrecha-1732649498.html

Лавров рассказал об ожиданиях от встречи с Блинкеном

Лавров рассказал об ожиданиях от встречи с Блинкеном

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на профессиональный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике "по намерениям Вашингтона" в... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:18

2021-05-17T15:18

2021-05-17T16:44

арктический совет

россия

энтони блинкен

сергей лавров

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732645648_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_27653f2d686566adf1183b1ce97045c8.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на профессиональный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике "по намерениям Вашингтона" в отношениях с Москвой.Встреча Лаврова и Блинкена запланирована на полях СМИД Арктического совета в Рейкьявике, который пройдет на следующей неделе.Кабмин РФ в пятницу утвердил перечень не дружественных России государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.

https://ria.ru/20210512/otnosheniya-1732012056.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктический совет, россия, энтони блинкен, сергей лавров, сша, политика